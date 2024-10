Xiaomi Pad 7 et 7 Pro : le constructeur chinois présente deux nouvelles tablettes avec une dalle 144 Hz … mais LCD

Après de nombreux teasers, Xiaomi a enfin dévoilé aujourd’hui sa série Xiaomi 15. Les nouveaux smartphones sont équipés de l’excellente puce haut de gamme Snapdragon 8 Elite et de nombreuses fonctionnalités innovantes pour finir l’année 2024 en beauté, et lancer l’année 2025. Comme prévu, le fabricant chinois a également présenté ses Xiaomi Pad 7 et Pad 7 Pro. Ces deux tablettes se situent au niveau des modèles haut de gamme, mais afin de conserver un tarif convenable, le constructeur a opté pour le Snapdragon 8s Gen 3 et le Snapdragon 7+ Gen 3 au lieu du dernier processeur Snapdragon.

Spécifications des Xiaomi Pad 7 et 7 Pro

Les Xiaomi Pad 7 et 7 Pro sont toutes deux dotés du même écran LCD de 11,2 pouces avec une résolution de 3200 x 2136. Les deux ont le même ratio d’affichage de 3:2, un taux de rafraîchissement de 144 Hz et une luminosité en pic de 800 nits. Comme le confirmaient les fuites les plus récentes, Xiaomi a conservé l’écran LCD sur les deux tablettes. D’anciennes rumeurs faisaient état de l’utilisation d’un écran OLED pour le modèle Pro, mais ce n’est pas le choix que le constructeur a fait, au grand dam des utilisateurs.

Les deux tablettes sont équipées de la même batterie de 8850 mAh, qui n’est pas la plus grande sur une tablette, mais qui reste convenable pour un appareil de cette catégorie.

Il est intéressant de noter que le modèle vanille se charge à 45 W, tandis que la variante Pro se charge à 67 W. Compte tenu de la taille de la batterie, la charge rapide est la bienvenue.

Ces tablettes sont également équipées d’un lecteur d’empreintes digitales latéral pour l’authentification biométrique. En termes d’optique, la Xiaomi Pad 7 est équipée d’une caméra arrière de 13 MP et d’une caméra frontale de 8 MP.

Le Xiaomi Pad 7 Pro, quant à lui, dispose d’une caméra arrière plus impressionnante de 50 MP et d’une caméra frontale de 32 MP. Les deux tablettes fonctionnent avec la dernière version HyperOS 2.0 de Xiaomi, qui devrait tourner sous Android 15, sans confirmation à l’heure actuelle de la part du constructeur.

Prix et disponibilité

Les deux tablettes de la série Xiaomi Pad 7 seront vendues en version 8 Go de RAM avec 128 Go ou 256 Go de stockage, et en version 12 Go de RAM avec 256 Go de stockage. Toutefois, ceux qui optent pour la version Pro pourront obtenir une version avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage interne. Les dimensions sont identiques pour les deux tablettes : 251,22 x 173,42 x 6,18 mm. Elles ont également le même poids de 500 g et seront vendues dans les mêmes coloris noir, bleu et vert.

Voici une idée des prix de chaque modèle, les tarifs en euros n’ayant pas encore été annoncés :