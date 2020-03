Zalman propose son ventirad CNPS20X pour dissiper 300W

Zalman lance son dissipateur CPU CNPS20X. Il s’agit d’un modèle avec une conception en double tour. On l’avait déjà aperçu lors du Computex 2019. L’engin embarque six caloducs et bénéficie de plusieurs technologies comme la RDTH (Reverse Direct Touch Heatpipe), une évolution de la DTH (Direct Touch Heatpipe), ou l’IHD (Interactive Heatpipe transfer Design) censée améliorer par 20 la dissipation de chaleur. En outre, les ailettes en aluminium utilisent un design ondulé afin d’offrir une meilleure circulation de l’air.

Résultat, ce CNPS20X est capable de prendre en charge des processeurs avec un TDP de 300W. À ce titre, il est compatible avec les sockets Intel LGA2066/2011-V3/2011/115x et AMD AM4/AM3+. Pour l’esthétique, le RGB est bien sûr présent. Néanmoins, il ne permet pas à ce CNPS20X d’atteindre l’exubérance du récent CNPS16X de la marque.

Le premier clavier gaming de Zalman est une réussite, chère payée

Un peu moins de 100 euros

En ce qui concerne les caractéristiques techniques, le dissipateur mesure 140 x 170 x 165 mm pour un poids de 1,3 kg. Ses deux turbines de 140 mm moulinent entre 800 et 1500 tr/min. Elles offrent un débit d’air maximum de 61 CFM, pour un niveau sonore de 29 dBA. La durée de vie est estimée à 100 000 heures. Quant au tarif, il est de 90 euros.