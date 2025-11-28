🔥AliExpress brade les prix de ces trottinettes pour le Black Friday, de belles affaires à saisir !

C’est la dernière ligne droite du Black Friday ! AliExpress met à votre disposition de nombreuses promotions sur une farandole de produits dont les fameuses trottinettes électriques. Voici les meilleures offres.

Il n’est pas encore trop tard pour profiter des ristournes exceptionnelles du Black Friday. AliExpress fait notamment partie des sites incontournables pour trouver le perle à moindre coût. Pour vous faciliter la vie, la rédaction s’efforce de vous présenter les meilleures réductions en les classant dans des sélections thématiques. Après les smartphones, les processeurs AMD ou encore les mini-PC, focus aujourd’hui sur les meilleures trottinettes à prix cassé disponibles sur le site chinois.

N’oubliez pas que les réductions se cumulent avec des coupons promo à activer au moment de valider votre panier. Nous vous les avons indiqués à côté de chaque offre pour que vous vous rendiez bien compte de l’étendue de la promotion.

Black Friday : AliExpress fait chuter les prix des trottinettes

La 5TH WHEEL ES14 à 181€ au lieu de 243€ avec le coupon BFFR20.

La TODIMART T3 à 104€ au lieu de 153€ avec le coupon FRBF18.

La JOYOR S5-Z T à 320€ au lieu de 424€ avec le coupon BFFR40.

La Xiaomi Electric Scooter 5 à 284€ au lieu de 359€ avec le coupon BFFR40.

La Xiaomi Electric Scooter Elite à 240€ au lieu de 310€ avec le coupon BFFR40.

La iScooter i9 à 116€ au lieu de 166€ avec le coupon FRBF18.

La Xiaomi Electric Scooter 5 Pro à 355€ au lieu de 460€ avec le coupon BFFR60.

La iScooter ix3 à 282€ au lieu de 370€.

La Xiaomi Electric Scooter 5 Max à 394€ au lieu de 499€ avec le coupon BFFR60.