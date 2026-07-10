Minecraft sur GameBoy Color : ce moddeur se met au défi, et ça marche

Après avoir porté Minecraft sur Game Boy Advance, un moddeur a relevé le défi de faire tourner le jeu sur l’architecture 8-bit de la Game Boy Color. Ce portage, qui fonctionne également sur la Game Boy classique à vitesse réduite, est désormais accessible gratuitement.

© Game of Tobi / YouTube

Après Doom, dont les ports sur des supports insolites sont devenus une référence, Minecraft rejoint désormais la liste des jeux adaptés à des machines pour lesquelles ils n’étaient pas conçus. Un développeur indépendant, connu sous le pseudonyme Game of Tobi, a réussi à faire fonctionner une version simplifiée du jeu sur la Game Boy Color (1998), ainsi que sur la Game Boy originale en monochrome.

Ce projet s’inscrit dans une série d’expérimentations menées par Game of Tobi, qui s’est déjà illustré en adaptant des jeux sur des plateformes non prévues à cet effet. Il s’agit cependant de sa première réalisation sur Game Boy. Son choix s’est porté sur Minecraft en raison d’un précédent travail : une version du jeu pour Game Boy Advance, publiée comme premier projet majeur de sa chaîne.

Des contraintes techniques majeures

La Game Boy Color, équipée d’un processeur 8-bit Sharp SM83 cadencé à 8,3 MHz en mode double vitesse (réservé aux jeux exclusifs à la GBC), ne dispose que de 32 Ko de RAM et 16 Ko de mémoire vidéo. Des spécifications loin des exigences minimales de Minecraft, un jeu en 3D sorti plus de dix ans après le lancement de la console portable.

Pour contourner ces limites, la version adaptée désactive par défaut les textures, dont l’affichage ralentirait considérablement le jeu. Les mécaniques de base sont présentes, génération de monde (aléatoire ou plat), déplacement, destruction et placement de blocs, mais plusieurs éléments ont été supprimés : système de santé, inventaire, ennemis (mobs), et une grande partie des fonctionnalités au-delà du strict minimum. Le Nether a été intégré, bien que son contenu reste limité.

Deux modes de jeu et une compatibilité étendue

Les joueurs peuvent choisir entre un monde généré procéduralement, plus exigeant techniquement, et un monde plat, mieux adapté à la construction.

Le portage fonctionne également sur la Game Boy originale (1989), mais à vitesse réduite de moitié en raison de sa fréquence d’horloge deux fois inférieure. L’absence de couleurs rend par ailleurs l’identification des blocs plus difficile, sans pour autant empêcher une expérience jouable.

Disponibilité et suites du projet

Le fichier ROM est accessible gratuitement via le Patreon de Game of Tobi. Parallèlement, une mise à jour majeure de la version Game Boy Advance est en développement.

Si Doom reste le symbole des ports improbables, ayant tourné sur des supports aussi variés qu’un test de grossesse ou une tondeuse robot, Minecraft pourrait, à son tour, devenir une nouvelle référence dans ce domaine.