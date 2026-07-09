La batterie massive de l’iPhone 18 Pro Max le rendrait bien plus lourd et plus épais

L’iPhone 18 Pro Max aurait une plus grosse batterie, mais qui dit grosse batterie, dit poids augmenté. Ce dernier prendrait du poids, et serait également un peu plus épais.

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D’après une rumeur récente, l’iPhone 18 Pro Max marquerait un retour à un poids plus élevé, comparable à celui des anciens modèles en acier inoxydable d’Apple, en échange d’une batterie significativement plus puissante. Une évolution qui pourrait diviser les utilisateurs entre ceux sensibles à l’encombrement et ceux priorisant l’autonomie.

Un retour à 240 grammes, comme l’iPhone 14 Pro Max

Selon les informations relayées par le compte Ice Universe, spécialisé dans les fuites technologiques, l’iPhone 18 Pro Max pèserait 240 grammes, soit le même poids que l’iPhone 14 Pro Max, dernier flagship d’Apple à arborer un châssis en acier inoxydable avant le passage au titane, puis à l’aluminium. Depuis 2022, la firme de Cupertino avait progressivement allégé ses appareils : l’iPhone 15 Pro Max affichait 221 grammes, l’iPhone 16 Pro Max 227 grammes, et l’iPhone 17 Pro Max 233 grammes.

If I told you that the iPhone 18 Pro Max’s 5500mAh battery comes at the cost of a 240g body weight and a thickness close to 9mm…



Would you still accept it? — Ice Universe (@UniverseIce) July 9, 2026

Cette augmentation s’expliquerait par l’intégration d’une batterie de 5 567 mAh dans la version eSIM du modèle (contre 5 391 mAh pour la version classique), soit la capacité la plus élevée jamais embarquée dans un iPhone. À titre de comparaison, le Galaxy S26 Ultra, concurrent direct sous Android, serait équipé d’une batterie de 5 000 mAh. La rumeur évoque même une autonomie potentiellement proche de certains flagships Android dotés de batteries de 7 000 mAh en technologie silicium-carbone, une technologie qu’Apple n’aurait cependant pas encore adoptée.

Un compromis entre autonomie et encombrement

L’iPhone 18 Pro Max ne serait pas seulement plus lourd, mais aussi plus épais, avec une épaisseur approchant les 9 mm. Ce choix s’inscrit dans une logique de compromis : pour augmenter la capacité de la batterie sans recourir à des matériaux plus légers comme le silicium-carbone (dont l’adoption n’est pas attendue avant plusieurs années), Apple aurait opté pour un retour à l’aluminium, jugé plus efficace pour la dissipation thermique, au détriment du poids.

Les performances énergétiques pourraient toutefois être optimisées par le processeur A20 Pro et les améliorations apportées par iOS 27, notamment au niveau de la gestion du CPU. Ces ajustements logiciels pourraient atténuer l’impact de la consommation sur l’autonomie, même si les détails concrets restent à confirmer.