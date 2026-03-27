3,3 milliards de taxes plus tard, Apple prend une décision radicale pour l’iPhone !

Pour compenser 3,3 milliards de dollars de frais de douane et sécuriser sa chaîne logistique, Apple accélère la relocalisation de sa production aux États-Unis en intégrant quatre nouveaux partenaires industriels majeurs à son plan national.

Dans le cadre de son initiative « American Manufacturing Plan », Apple a annoncé l’intégration de quatre nouveaux partenaires à sa chaîne d’approvisionnement domestique. Cette décision marque une nouvelle étape dans la stratégie de la firme de Cupertino visant à réduire sa dépendance aux importations et à stabiliser ses coûts opérationnels face aux aléas géopolitiques.

Un pivot stratégique dicté par les contraintes douanières

Depuis la mise en place de politiques commerciales plus protectionnistes aux États-Unis, Apple a choisi d’absorber plus de 3,3 milliards de dollars de frais liés aux droits de douane plutôt que de répercuter ces coûts sur les prix de vente de ses appareils. Pour limiter cette exposition financière, l’entreprise a initialement diversifié sa production vers l’Inde, avant de faire face à de nouvelles taxes à l’importation sur ce territoire.

En réponse, Apple s’est engagée dans un plan d’investissement de 600 milliards de dollars sur quatre ans aux États-Unis. L’objectif est de structurer une chaîne de valeur complète sur le sol américain, allant de la conception des semi-conducteurs à l’assemblage final.

Quatre nouveaux partenaires clés

Pour soutenir cette expansion, Apple investit 400 millions de dollars auprès de quatre entreprises afin de faciliter la relocalisation de leurs activités de production :

Bosch : Le groupe produira des circuits intégrés destinés aux capteurs de détection d’accidents et de suivi d’activité. Ces composants seront fabriqués sur le site de TSMC à Camas, dans l’État de Washington. Cirrus Logic : En collaboration avec GlobalFoundries, l’entreprise développera des puces pour les systèmes Face ID dans l’usine de Malta, à New York. TDK : Le fabricant se chargera de la production de capteurs photographiques pour iPhone sur le territoire américain. Qnity Electronics : En partenariat avec HD MicroSystems, cette entité fournira des matériaux et des technologies nécessaires à la fabrication de semi-conducteurs et au calcul haute performance.

Ces nouveaux entrants rejoignent un écosystème déjà composé de partenaires tels que Samsung, Texas Instruments, Corning et Amkor.

Expansion des capacités de production et formation

Outre les composants, Apple renforce ses capacités d’assemblage. L’usine de Houston, au Texas, assemble désormais des serveurs dédiés à l’intelligence artificielle au rythme de dix unités par heure. Le site devrait également accueillir prochainement la production du Mac mini, un ordinateur dont le volume de ventes annuel est estimé à environ un million d’unités.

Parallèlement à ces infrastructures, Apple investit dans le capital humain. L’entreprise a ouvert une « Manufacturing Academy » à Détroit pour former une main-d’œuvre spécialisée. Ces investissements ciblent prioritairement l’ingénierie des semi-conducteurs, le développement logiciel et les technologies d’intelligence artificielle.

Cette accélération de la production locale permet à Apple de sécuriser ses approvisionnements tout en répondant aux exigences économiques et politiques du marché américain.