Incroyable mais vrai, ce milliardaire a gagné plus d’argent que Tim Cook lui-même … grâce à Apple

Warren Buffett a salué le génie de Tim Cook pour avoir généré plus de profits pour Berkshire Hathaway qu’il ne l’a jamais fait, tout en annonçant sa démission et la nomination de Greg Abel comme successeur.

Lors de la réunion annuelle des actionnaires de Berkshire Hathaway le 3 mai 2025, Warren Buffett, le PDG de la société, a exprimé son admiration pour Tim Cook, le PDG d’Apple, en déclarant que ce dernier avait généré plus de profits pour Berkshire Hathaway que lui-même n’aurait jamais pu le faire. Buffett a reconnu que bien que Steve Jobs ait fondé Apple et l’ait développée à partir de zéro, c’est Tim Cook qui a propulsé l’entreprise vers de nouveaux sommets après la mort de Jobs. Sous la direction de Cook, Apple a connu une croissance remarquable, avec une augmentation de la valeur de ses actions en faisant un x14, passant de moins de 15 dollars à 205 dollars. Cette hausse spectaculaire a porté la capitalisation boursière d’Apple à plus de 3 000 milliards de dollars.

Buffett a également annoncé sa démission de son poste de PDG de Berkshire Hathaway, une décision qui prendra effet à la fin de l’année 2025. Greg Abel, actuel vice-président, prendra la relève en tant que PDG. Buffett restera président du conseil d’administration de Berkshire Hathaway, continuant ainsi à jouer un rôle au sein de l’entreprise.

Tim Cook a rendu hommage à Warren Buffett sur les réseaux sociaux, le qualifiant de source d’inspiration et exprimant sa confiance en Greg Abel pour poursuivre l’héritage de Buffett. Cook a également partagé une photo de lui avec Buffett, accompagnée d’un message personnel rendant hommage à l’investisseur légendaire.

La transition de leadership chez Berkshire Hathaway marque la fin d’une ère, car Buffett a dirigé l’entreprise pendant plus de six décennies, la transformant en un conglomérat mondial avec une valeur de plus de 1 000 milliards de dollars. Sous la direction de Buffett, Berkshire Hathaway a investi dans un large éventail d’entreprises, allant des piles Duracell à l’assureur Geico, en passant par des actions dans des sociétés telles que Coca-Cola, Bank of America et Apple.

Greg Abel, qui a rejoint Berkshire Hathaway en 1992 et a supervisé les activités non liées à l’assurance de l’entreprise depuis plusieurs années, a été soigneusement sélectionné par Buffett pour lui succéder. Buffett a exprimé sa confiance en la capacité d’Abel à diriger l’entreprise, soulignant que Berkshire Hathaway serait entre de bonnes mains avec lui à la barre.