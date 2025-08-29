Intel reçoit 5,7 milliards de dollars de subventions du Gouvernement américain

Intel a reçu 5,7 milliards de dollars de subventions dans le cadre du CHIPS Act grâce à un accord avec l’administration Trump, renforçant sa trésorerie et sa division Foundry tout en maintenant une participation majoritaire, tout en progressant sur ses technologies 18A et 14A et en préparant le lancement de ses nouveaux processeurs Panther Lake, Nova Lake et Coral Rapids.

Intel a annoncé avoir reçu le solde de ses subventions dans le cadre du CHIPS and Science Act, selon les déclarations du directeur financier David Zinsner lors de la Deutsche Technology Conference. Cette injection de fonds, d’un montant de 5,7 milliards de dollars, s’inscrit dans le cadre d’un accord conclu avec l’administration du président Donald Trump. Cet accord prévoit également que l’État américain détienne une participation de 10 % dans l’entreprise, une mesure ajustée pour rester neutre sur le plan budgétaire.

Intel améliore nettement sa situation financière

David Zinsner a confirmé que les fonds, reçus la veille de ses déclarations, avaient été intégralement versés et figuraient désormais au bilan d’Intel. Cette opération permet à l’entreprise d’éviter un recours aux marchés financiers pour renforcer sa trésorerie, une stratégie alignée sur les priorités du PDG Lip-Bu Tan, qui vise à consolider la situation financière du groupe. Selon Zinsner, le soutien de l’administration américaine devrait renforcer la confiance des clients clés de la région, un atout majeur pour la division Intel Foundry Services (IFS).

Le directeur financier a par ailleurs écarté l’hypothèse d’une scission de la division IFS en une entité indépendante, précisant qu’Intel conservait une participation majoritaire.

« Nous structurons les choses de manière à séparer les systèmes ERP et à mettre en place une gouvernance distincte pour la division fonderies. Cependant, il est peu probable que nous réduisions notre participation en dessous de 50 % ».

Des avancées technologiques sur les fonderies

Zinsner a également fait le point sur les progrès de la division fonderies, soulignant que le nœud technologique 18A affichait des rendements encourageants à l’approche de la production de masse (High Volume Manufacturing, HVM).

Puce Intel Panther Lake | © Intel

Il a confirmé que le développement du processeur Panther Lake se déroulait selon le calendrier prévu, avec une première version attendue au quatrième trimestre 2025 et une montée en volume progressive en 2026. Lip-Bu Tan, PDG d’Intel, a exprimé une confiance particulière dans le nœud 14A, malgré les défis financiers liés à la création de capacités pour ces technologies avancées.

Intel se recentre sur les segments porteurs

Si Intel reconnaît un ralentissement dans ses activités grand public, notamment sur les segments des processeurs pour ordinateurs de bureau et serveurs, David Zinsner a exprimé un optimisme mesuré concernant les futures gammes de produits, telles que Nova Lake et Coral Rapids. Ces architectures devraient, selon lui, permettre à l’entreprise de retrouver une dynamique plus favorable sur ses principaux marchés.

L’accord avec l’administration Trump s’inscrit dans une volonté de relocaliser la production de semi-conducteurs aux États-Unis. Intel bénéficie ainsi d’un soutien public qui pourrait faciliter ses relations avec ses principaux clients et partenaires industriels. Cette collaboration s’ajoute aux initiatives déjà annoncées pour renforcer la chaîne d’approvisionnement nationale en composants électroniques.