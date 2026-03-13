Apple réduit ses commissions sur l’App Store dans ce pays pour la première fois

Le fabricant californien a annoncé jeudi une baisse de ses frais prélevés auprès des développeurs chinois, dans un contexte de pression réglementaire croissante à Pékin.

Apple a publié jeudi 12 mars 2026 un communiqué intitulé “Ajustements de la vitrine chinoise de l’App Store sur iOS et iPadOS”, dans lequel l’entreprise annonce une diminution de la commission qu’elle prélève sur les ventes d’applications et les achats intégrés. Le taux passe de 30 % à 25 % pour les développeurs classiques, et de 15 % à 12 % pour les petites entreprises ainsi que pour les développeurs de mini-applications.

Apple a précisé que ces ajustements avaient été décidés “à la suite de discussions avec le régulateur chinois”, ajoutant vouloir maintenir des conditions “justes et transparentes” pour l’ensemble des développeurs, avec des tarifs “compétitifs” et qui ne dépassent pas ceux pratiqués sur les autres marchés.

Un contexte de tensions réglementaires

Cette décision intervient quelques semaines après que des informations de presse ont indiqué, en février, que les régulateurs chinois envisageaient d’ouvrir une enquête sur les commissions prélevées par Apple sur son App Store. Ces informations avaient alors provoqué une chute d’environ 5 % du cours de l’action Apple.

L’enjeu est de taille pour l’entreprise de Cupertino : la Chine représente 18 % de son chiffre d’affaires global, et Apple détient environ 22 % du marché chinois des smartphones.

Un marché des applications aux caractéristiques particulières

Le paysage chinois des boutiques d’applications se distingue du reste du monde à plusieurs égards. D’abord, les services de Google n’étant pas disponibles en Chine, de multiples magasins d’applications alternatifs sont exploités par les fabricants de téléphones Android, ce qui expose Apple à une concurrence plus intense que dans d’autres régions.

Ensuite, le géant technologique chinois Tencent exploite un écosystème à part entière autour de sa messagerie WeChat, qui revendique 1,4 milliard d’utilisateurs mensuels, principalement en Chine continentale. L’application propose des “mini-programmes”, des applications fonctionnant directement à l’intérieur de WeChat, utilisés par des centaines de millions de personnes.

L’omniprésence de WeChat fait que de nombreux possesseurs d’iPhone en Chine utilisent cette messagerie sur leur appareil Apple. Jusqu’à l’année dernière, Apple ne percevait aucune commission sur les transactions effectuées au sein de ces mini-programmes. En novembre, Cupertino avait négocié un taux de 15 % avec Tencent. Ce taux vient donc d’être abaissé à 12 %, ce qui représente un manque à gagner pour Apple.

Apple veut éviter les batailles juridiques

Cette concession financière semble toutefois mesurée au regard des risques qu’aurait pu représenter un affrontement plus direct avec les autorités de Pékin. Par ailleurs, Apple semble avoir évité en Chine les batailles juridiques qui l’ont contraint, dans d’autres pays comme le Japon, à ouvrir ses appareils à des boutiques d’applications tierces.

La baisse des commissions annoncée jeudi apparaît ainsi comme un compromis entre les exigences du régulateur chinois et la volonté d’Apple de préserver sa position sur l’un de ses marchés les plus importants.