Acer s’associe à Conforama pour proposer des chaises et des bureaux gaming Predator

Le bureau gaming Predator Procyon. ©Tom’s Guide

Depuis quelque mois, le constructeur taïwanais ne cesse d’explorer de nouveaux domaines. Après avoir présenté une future gamme de vélo, une carte graphique Intel Arc A770n puis des panneaux solaires et des générateurs portables affichant par la même occasion sa volonté de devenir un acteur actif du développement durable, Acer complète son offre avec des chaises et des bureaux dédiés au gaming.

Cependant ces équipements ne seront pas commercialisés directement par Acer. Pour développer cette gamme de mobilier gaming, le fabricant taïwanais s’appuie sur Conforama. En effet, Acer a accordé une licence pour l’utilisation de sa marque Predator mais a laissé le soin à l’enseigne d’ameublement de concevoir les produits.

Certes le marché est assez encombré, et il n’y a qu’à s’offrir un passage sur notre guide des meilleures chaises gaming pour constater que beaucoup de marques occupent déjà le terrain. Mais Acer mise sur la notoriété de sa gamme Predator et la puissance de son partenaire (qui dispose de plus de 170 magasins partout en France) pour se faire une place sur ce marché.

Des chaises pour gamer à partir de 250 euros

Le mobilier gaming Predator se situe dans une gamme tarifaire abordable avec des prix pour les chaises qui vont de 250 à 400€ et de 180 à 350€ pour les bureaux.

De ce que nous avons pu voir lors de la présentation, la gamme de chaises gaming est plutôt réussie avec un design qui reprend le bleu Predator. Les matériaux et les possibilités de réglages changent avec le prix. Ainsi le modèle de base (Ariès) est équipé d’accoudoirs 3 dimensions, quand les autres modèles sont réglables en 4 dimensions.

Les structures sont toutes en métal, les assises sont en mousse moulée et les dossiers en mousse classique mais les tissus changent selon le modèle choisi. Ainsi le Predator Cosmos propose un revêtement en tissu mesh aéré et polypropylène alors que le Predator Altaïr mise sur du velours noir.

Chaise Gaming Predator Antares. ©Conforama

Côté bureaux, les différences de prix s’expliquent avant tout par la taille (120, 136 ou 159 cm de large) et par les options proposées comme la présence de tablettes supplémentaires pour accueillir des enceintes ou un ordinateur portable. Ainsi, tout en haut de la gamme on trouve le Predator Procyon qui intègre un plateau large incurvé, 2 tapis de souris (avec logo Predator et led intégrées) sur le plateau principal et le support clavier rétractable.

Les différentes versions de chaises gaming :

Predator Cosmos : 399,99€

Predator Antares : 369,99€

369,99€ Predator Altaïr : 299,99€

Predator Ariès : 249,99€

Les différentes versions de bureaux gaming :

Bureau gaming Predator Procyon : 349,99€

Bureau gaming Predator Actéon : 249,99€

Bureau gaming Predator Zyon : 179,99€