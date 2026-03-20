AirPods Max vs AirPods Max 2 : la différence de prix est-elle vraiment justifiée ?

Les deux modèles coexistent sur le marché, avec un écart de prix qui soulève la question de la pertinence de l’investissement supplémentaire.

Avec l’arrivée des AirPods Max 2, Apple propose une mise à jour attendue de longue date pour son casque sans fil haut de gamme. Le modèle original, qui n’avait bénéficié jusqu’ici que d’un passage du port Lightning à l’USB-C, reste disponible à la vente au prix de 529€ chez certains revendeurs comme Amazon, tandis que le nouveau modèle est affiché au même prix de lancement que son prédécesseur à sa sortie, soit 579€. Les AirPods Max 2 ne seront pas disponibles avant le 25 mars.

Design identique, nouvelle puce H2

Sur le plan extérieur, Apple n’a apporté aucune modification. Les dimensions (187,3 mm de hauteur, 168,6 mm de largeur, 83,4 mm d’épaisseur), le poids (386,2 grammes) et même le Smart Case (134,5 grammes) sont rigoureusement identiques entre les deux générations.

Le changement le plus structurant réside dans l’intégration de la puce H2 dans chaque écouteur des AirPods Max 2, en remplacement de la puce H1 du modèle précédent. Cette puce, déjà présente dans les AirPods Pro 2 et AirPods Pro 3, permet selon Apple une réduction active du bruit deux fois plus performante. Elle constitue également la base technique de plusieurs fonctionnalités absentes du premier modèle.

Quelques fonctionnalités audio supplémentaires

Malgré une apparence inchangée, les AirPods Max 2 intègrent plusieurs technologies audio que le modèle original ne propose pas :

Amplificateur à grande plage dynamique

Audio adaptatif

Détection de conversation

Réduction des sons forts

Isolation vocale

Audio à très faible latence

Volume personnalisé

Enregistrement audio de qualité studio

Les deux modèles partagent par ailleurs la prise en charge de l’audio sans perte via USB-C, l’audio spatial personnalisé avec suivi dynamique de la tête, l’égalisation adaptative, ainsi que les modes de réduction active du bruit et de transparence.

Autonomie inchangée, connectivité améliorée

L’autonomie reste identique : jusqu’à 20 heures d’écoute avec la réduction active du bruit activée. Apple n’a pas intégré de batterie plus capacitive dans le nouveau modèle.

En revanche, la connectivité sans fil passe du Bluetooth 5.0 au Bluetooth 5.3, ce qui apporte selon les spécifications une meilleure fiabilité de connexion, une latence réduite et un chiffrement renforcé. Le port de charge reste l’USB-C dans les deux cas.

Mêmes micros, mais traduction en temps réel

Le nombre de microphones ne change pas : neuf au total, dont huit dédiés à la réduction active du bruit et trois à la captation vocale. C’est la puce H2 qui permet d’améliorer le traitement du signal vocal sur le nouveau modèle.

Les contrôles via la Digital Crown sont largement conservés, mais les AirPods Max 2 ajoutent plusieurs fonctions : une commande pour déclencher l’appareil photo à distance, un bouton dédié au mode d’écoute, ainsi que les interactions Siri. Le bouton de contrôle du bruit présent sur le premier modèle disparaît en revanche sur le second.

La traduction en temps réel (Live Translations) fait également son apparition sur les AirPods Max 2, une fonctionnalité absente du modèle original.