Les AirPods Pro 3 ont un sérieux problème selon ce spécialiste du démontage

Les AirPods Pro 3, malgré leurs innovations technologiques comme le suivi cardiaque et une meilleure étanchéité, restent conçus de manière irréparable selon iFixit, avec des batteries collées et une structure scellée, ce qui pose question sur leur durabilité et leur impact environnemental.

Avec la sortie des AirPods Pro 3, Apple confirme une fois de plus sa priorité accordée à l’innovation fonctionnelle au détriment de la durabilité. Malgré l’ajout de nouvelles fonctionnalités, comme le suivi du rythme cardiaque ou une meilleure isolation phonique, le démontage réalisé par iFixit révèle une conception inchangée sur un point crucial : la réparabilité. Les batteries collées et les composants scellés rendent toute intervention technique quasi impossible, perpétuant ainsi le cycle de consommation et de gaspillage des appareils électroniques.

Une réparabilité toujours absente

Depuis la première génération, les AirPods sont régulièrement pointés du doigt pour leur difficulté à être réparés. Le dernier modèle ne fait pas exception. Selon l’analyse d’iFixit, les batteries des écouteurs restent fixées à la colle, nécessitant des outils spécialisés et une grande précision pour être retirées, avec un risque élevé d’endommager le boîtier en plastique. Même en cas de succès, le remontage s’avère problématique, car le scellement initial ne peut être reproduit dans des conditions optimales.

Le boîtier de charge suit la même logique : bien que la batterie unique remplace désormais le système à deux cellules des versions précédentes, elle est toujours solidement collée. Les aimants ont été repositionnés pour supporter la charge MagSafe et Qi2, mais cette évolution ne s’accompagne d’aucune amélioration en matière de maintenance.

Des choix de conception discutables

Apple mise sur des arguments comme l’étanchéité (norme IP57) et l’intégration de capteurs avancés pour justifier ces choix. Pourtant, d’autres fabricants, à l’image de Fairphone, démontrent qu’il est possible de concevoir des écouteurs sans fil avec des batteries remplaçables.

Le score de réparabilité attribué par iFixit, de 0/10, souligne l’absence totale de progrès sur ce plan. Les utilisateurs se retrouvent ainsi confrontés à un dilemme : bénéficier des dernières innovations technologiques, ou opter pour des appareils conçus pour durer.

Un impact environnemental non négligeable

Cette approche a des conséquences directes sur l’environnement. Les batteries lithium-ion, dont la durée de vie est limitée à quelques années, ne peuvent être remplacées sans risquer de détruire l’appareil. Résultat : des millions d’AirPods finissent chaque année à la poubelle, contribuant à l’épuisement des ressources en terres rares et à l’accumulation de déchets électroniques.

Alors que les attentes en matière de responsabilité écologique grandissent, Apple maintient un modèle où la performance prime sur la pérennité.