Meilleur casque à réduction de bruit : quel modèle choisir en 2024 ?

Les casques à réduction de bruit vous offrent une expérience d’écoute des plus immersives. Ils sont destinés aux audiophiles, aux étudiants qui travaillent à l’extérieur, aux professionnels souvent en déplacement ou plus généralement à ceux qui aiment s’isoler du bruit. Découvrez notre sélection des meilleurs modèles de casques à réduction de bruit en 2024.

Notre top 3 des meilleurs casques à réduction de bruit

JBL Live 660NC, le meilleur premier prix
AirPods Max, la meilleure réduction de bruit active
Sony WH-1000XM5, la référence

Dans notre quotidien, nous sommes en permanence exposés à des environnements bruyants. Que ce soit le métro, la circulation, la foule… Il est difficile de trouver le calme, surtout quand on habitude une grande ville. Mais depuis quelques années, une technologie vous permet de vous isoler de ce vacarme. La réduction de bruit active ou en anglais Active Noise Cancelling (ACN).

Cette dernière, lorsqu’elle est performante, vous offre le silence même dans les environnements les plus bruyants. Cependant, tous les modèles de casques ACN ne se valent pas, loin de là. Il est en effet nécessaire d’y mettre un certain prix, même si certains restent dans des eaux tarifaires relativement abordables. Pour faire le tri parmi toutes les propositions du marché, nous avons choisi pour vous les meilleurs modèles de casques à réduction de bruit active.

JBL Live 660NC, le meilleur premier prix

Commençons comme à notre habitude cette sélection avec un modèle que nous pouvons qualifier d’abordable. Surtout au vu des tarifs des autres casques de ce comparatif. La technologie de réduction de bruit active n’est en effet pas des plus accessibles. Et les casques promettant de l’être, vendus à des prix dérisoires, doivent vous alerter sur le fait qu’il y a de grandes chances qu’ils ne soient pas des plus efficaces. Ce JBL Live 660NC, quant à lui, tient ses promesses.

La réduction de bruit active de ce casque se compose de 4 modes : ANC, off et ambient aware et TalkThru. Les deux derniers vont permettront d’entendre les bruits ambiants et les conversations autour de vous. Et cela en baissant automatiquement le niveau de votre musique. Ils sont activables directement via le casque, ou, pour le mode TalkThru, sur l’application mobile. Très complète soit dit en passant. Bien sûr, cette réduction de bruit n’atteint pas le niveau de certains modèles haut de gamme.

L’audio est de bonne qualité, offrant de très belles basses. Il est possible de faire quelques paramétrages supplémentaires dans l’application JBL My Headphones et de choisir entre trois preset : jazz, vocal et bass. L’autonomie est quant à elle excellente puisqu’elle dépasse facilement les 30 heures, et la recharge est très rapide. En résumé, un très bon casque pour ceux qui cherchent une réduction de bruit active correcte. Et pour un prix relativement abordable.

Apple AirPods Max, la meilleure réduction de bruit active

Le casque d’Apple, le AirPods Max, intègre une technologie de réduction de bruit active vraiment exceptionnelle. Avec ces 8 micros dédiés à l’ANC et ses 3 micros de détection de voix intégrés directement dans les oreillettes, il est capable d’analyser en temps réel votre environnement pour un rendu vraiment étonnant. Il se positionne facilement en tête de cette sélection tant la technologie déployée sur ce modèle est efficace. Quel que soit le mode employé, vous serez bluffé.

Pas de déception non plus du côté du son. Avec sa puce H1 et ses 4 micros par écouteurs, son capteur de position, son capteur optique, son accéléromètre et son gyroscope, le traitement du son est exceptionnel, quelle que soit votre utilisation. Il se démarque en effet par son efficacité lors des appels. Votre interlocuteur entendra votre voix de façon nette et claire, sans être dérangé par votre environnement.

Et que dire du design, avec des matériaux haut de gamme et des lignes très épurées, il est très réussi. Attention cependant, s’il est confortable une fois installé sur votre tête, il pourra vous sembler un peu lourd après quelques heures. Côté autonomie, il vous offre 20h d’écoute. Ce n’est pas la plus généreuse du marché. Mais il se rattrape avec sa charge rapide capable de lui redonner 1h30 d’utilisation en 5 minutes. En résumé, sûrement le meilleur casque à réduction de bruit active de cette sélection. Toutefois, il s’adresse principalement aux utilisateurs de produits Apple, qui devront, comme toujours, y mettre le prix.

Sony WH-1000XM5, la référence

Si vous n’avez pas d’appareils Apple ou que vous ne souhaitez tout simplement pas y passer, le Sony WH-1000XM5 est une alternative moins chère et pas beaucoup moins performante. Il faut dire que Sony et les technologies audio, c’est une grande histoire d’amour. Il y a donc peu de chance d’être déçu avec un produit du constructeur japonais. Et c’est valable aussi bien pour la réduction de bruit active que pour la qualité audio.

Le WH-1000XM5 répondra donc à vos attentes. Il est équipé de 2 processeurs HD QN1 et V1 et 8 microphones qui analyseront en permanence votre environnement pour vous offrir une isolation complète, quel que soit le bruit qui se trouve autour de vous. Idéal pour travailler dans un café, écouter de la musique dans le métro ou participer à une visioconférence dans un open space bruyant. D’ailleurs, en appel, différents algorithmes amélioreront votre voix afin que votre interlocuteur vous entende de façon claire en toutes circonstances.

La qualité audio est elle aussi au rendez-vous et l’application Sony Headphones Connect vous permet de pousser la personnalisation pour une expérience encore meilleure. Il est aussi très confortable, plus encore que le casque d’Apple, ce qui vous permettra de le garder sur votre tête pendant de longues heures. Et cela tombe bien puisqu’il vous offre une généreuse autonomie de 30 heures environ. Avec le Sony WH-1000XM5, vous pouvez être sûr de choisir un casque aussi performant que confortable et à la technologie de réduction de bruit active extrêmement développée.

Sony WH-1000XM4, le meilleur rapport qualité/prix

Il y a peu de différence entre le Sony WH-1000XM4 et le WH-1000XM5. La première, et peut-être la plus intéressante pour ceux qui ont un budget serré, c’est qu’il est moins cher. Certaines concessions seront cependant obligatoires pour profiter de cette baisse de prix. Notamment au niveau du design. Ce modèle est en effet moins fin et design que le plus récent, mais elle est tout aussi efficace et confortable.

La réduction de bruit active est légèrement moins performante du fait qu’elle se compose de 4 micros et non pas de 8, mais si vous n’avez pas d’énormes exigences, elle vous conviendra parfaitement, car la différence est vraiment légère. La qualité audio est quant à elle tout aussi bonne et comme toujours réglable via l’application. La parfaite alternative, un petit plus abordable, pour ceux qui cherchent un très bon casque avec réduction de bruit active et une excellente qualité audio.

Bose Headphone 700, le plus design

Le Headphones 700 est un casque Bluetooth de dernière génération qui possède une capacité exceptionnelle à éliminer les bruits ambiants. Idéal pour une expérience d’écoute immersive. Son design moderne et épuré est complété par une application mobile qui offre un contrôle approfondi des paramètres audio, vous permettant d’ajuster votre expérience sonore selon vos préférences.

Doté de technologies avancées de réduction de bruit actif, le Headphones 700 permet une isolation acoustique remarquable. Il crée une véritable bulle de tranquillité. Avec huit microphones dédiés, ce casque excelle dans la réduction des bruits indésirables, ce qui en fait un choix judicieux pour les environnements bruyants ou les déplacements en ville.

Le casque se distingue également par son confort. Avec des oreillettes enveloppantes et un design ergonomique, il est tout adapté pour une utilisation prolongée. L’application mobile permet non seulement de personnaliser les paramètres audio, mais aussi de gérer les appels téléphoniques et d’optimiser l’autonomie de la batterie. Ce qui n’est pas un luxe, car cette dernière n’est que de 20 heures. Malgré cela, ce modèle reste un excellent choix performant et au design vraiment réussi.

SteelSeries Arctis Nova Pro Wireless, pour les gamers

L’Arctis Nova Pro Wireless est un casque gaming sans-fil polyvalent conçu pour les jeux vidéo mais qui s’adapte aussi parfaitement à une utilisation nomade grâce à sa connectivité Bluetooth et sa fonction de réduction de bruit active. La conception de ce modèle est de haute qualité, avec des coques en plastique solide et des parties métalliques qui ajoutent à la robustesse de l’ensemble. Les coussinets recouverts de cuir synthétique assurent une isolation sonore passive déjà très efficace.

Le casque est donc confortable à porter, avec un bandeau suspendu qui répartit le poids de manière homogène et des coussinets moelleux qui offrent un ajustement parfait pour différentes morphologies. L’Arctis Nova Pro Wireless se distingue aussi par une réduction de bruit active très convaincante. Grâce à sa technologie, il est capable d’atténuer efficacement les bruits environnants, tels que le ronronnement des ventilateurs d’ordinateur ou le brouhaha d’un café. Cela vous offre de la tranquillité lorsque vous êtes plongé dans votre univers virtuel ou lorsque vous souhaitez écouter de la musique en déplacement.

En termes de qualité audio, ce casque offre un son très agréable, que ce soit pour le jeu ou l’écoute de musique. Ajoutons que le microphone bidirectionnel est de qualité correcte, avec une bonne captation de la voix. L’autonomie de la batterie quant à elle est presque illimitée, grâce au système à double batterie, offrant jusqu’à 30 heures d’utilisation.

La réduction de bruit active, souvent abrégée en ANC (pour Active Noise Cancellation), est une technologie dont sont équipés beaucoup de casques audio modernes. Elle fonctionne en utilisant des microphones intégrés pour détecter les bruits environnants. Elles créent ensuite des ondes sonores inverses pour annuler ces bruits. Concrètement, lorsque vous activez la réduction de bruit sur votre casque, il analyse en permanence les bruits ambiants et génère un son équivalent, mais en phase inversée. Lorsque ces deux sons se rencontrent, ils s’annulent mutuellement, réduisant ainsi les bruits extérieurs. Cela crée une expérience d’écoute plus calme et plus immersive. Que ce soit pour le gaming, la musique ou les appels téléphoniques.

Lorsque vous écoutez de la musique, la réduction de bruit active vous permet de profiter pleinement du moment. Elle élimine les bruits de fond gênants, tels que le bruit de la circulation ou des conversations alentour. Pour vous concentrer sur ce que vous faites, ou ce que vous écoutez. Vous pouvez apprécier des basses profondes, des aigus cristallins et des médiums riches, sans aucune interférence extérieure. C’est particulièrement avantageux lorsque vous voyagez ou travaillez dans des environnements bruyants. Cela transforme votre casque en un véritable havre de tranquillité.

👀 Quelle est la différence entre la réduction de bruit active et la réduction de bruit passive ?

La réduction de bruit active et la réduction de bruit passive sont deux approches différentes pour atténuer les bruits indésirables, elles fonctionnent de manières distinctes :

La réduction de bruit active (ANC) utilise des microphones intégrés pour détecter les bruits environnants, puis génère des ondes sonores inverses pour annuler ces bruits. Ces ondes opposées aux bruits extérieurs sont diffusées par les haut-parleurs du casque, ce qui crée une annulation sonore.

utilise des microphones intégrés pour détecter les bruits environnants, puis génère des ondes sonores inverses pour annuler ces bruits. Ces ondes opposées aux bruits extérieurs sont diffusées par les haut-parleurs du casque, ce qui crée une annulation sonore. La réduction de bruit passive repose sur l’isolation physique du casque et de ses coussinets pour bloquer les bruits extérieurs. Elle utilise des matériaux insonorisant et des conceptions de casque qui empêchent les sons de pénétrer dans vos oreilles.

En résumé, la réduction de bruit active est idéale pour les bruits constants et prévisibles. Tandis que la réduction de bruit passive est efficace pour les bruits soudains et imprévisibles. Certains casques audio combinent les deux méthodes. Cela leur permet d’offrir une suppression du bruit plus complète. Ce qui est particulièrement utile dans des environnements bruyants.

🎧 Supra-auriculaire, intra-auriculaire ou circum-aurale ?

Lorsque vous choisissez un casque ou des écouteurs, vous devez décider de la forme qui vous conviendra le mieux parmi les options supra-auriculaires, intra-auriculaires et circum-auraux. Les écouteurs supra-auriculaires reposent directement sur vos oreilles. Ils sont souvent légers, mais peuvent exercer, à terme, une pression sur les oreilles. Ils peuvent aussi laisser passer davantage de bruit ambiant.

Les intra-auriculaires concernent les écouteurs. Ils se glissent dans votre conduit auditif, assurant une isolation sonore intéressante et une portabilité maximale. Bien que certaines personnes puissent les trouver moins confortables.

Enfin, les casques circum-auraux sont les plus grands et entourent complètement l’oreille. Ils offrent un confort supérieur et une isolation sonore excellente, mais ils sont les moins nomades de tous. Le choix dépendra de vos préférences en matière de confort, de portabilité et d’isolation sonore. Alors réfléchissez à l’utilisation que vous en ferez pour trouver la meilleure option.

