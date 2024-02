Meilleur écouteur Bluetooth à réduction de bruit : quel modèle choisir en 2024 ?

On parle souvent des casques à réduction de bruit, mais il ne faut pas oublier que les écouteurs sont aussi très performants dans ce domaine. Et ils présentent des avantages non négligeables par rapport à leur homologue à arceau, comme leur compacité par exemple. Découvrez sans plus attendre notre sélection des meilleurs écouteurs sans fil à ANC.

Notre top 3 des meilleurs écouteurs à réduction de bruit active

Huawei FreeBuds Pro 2, le meilleur rapport qualité/prix 176.75€ Voir 189.99€ Voir 221.98€ Voir 267.30€ Voir Bose QuietComfort Earbuds II, les meilleurs 199.99€ Voir 199.99€ Voir 199.99€ Voir 279.99€ Voir Apple AirPods Pro 2, pour l’écosystème Apple 239€ Voir 99.99€ Voir 249€ Voir 259.99€ Voir 274.56€ Voir 279€ Voir 279€ Voir 279€ Voir 279€ Voir 279€ Voir 279€ Voir Plus d'offres

Si vous avez du mal à rester concentrer dans les espaces bruyants, alors les écouteurs à réduction de bruit, qu’elle soit active ou passive (nous détaillerons ça plus en détail au cours de ce comparatif) devraient vous aider. Avec leurs technologies avancées, ils sont capables de vous isoler complètement de votre environnement pour une expérience d’immersion et de calme partout où vous aller.

Cependant, encore faut-il savoir quel modèle choisir. Si Apple a ouvert la voie des écouteurs sans fil haut de gamme avec ses AirPods, de nombreux constructeurs ont senti le vent tourner et ont conçu leurs propres modèles. Et tous ne se valent pas, surtout en termes de réduction de bruit active. C’est pourquoi nous avons sélectionné pour vous les meilleurs modèles d’écouteurs ANC.

À lire également : les meilleurs casques Bluetooth à réduction de bruit

Sony WF-1000XM5, pour combiner ANC et qualité audio

Sony WF-1000XM5 Pour combiner ANC et qualité audio 214.99€ Voir l’offre

229.88€ Voir l’offre

237.99€ Voir l’offre

279.99€ Voir l’offre

279.99€ Voir l’offre On aime Excellente qualité audio

Excellente qualité audio Réduction de bruit active et passive bluffante

Réduction de bruit active et passive bluffante Application bourrée de réglages

Application bourrée de réglages Certifiés IPX4

Certifiés IPX4 Autonomie généreuse On n’aime pas Qualité du micro en appel perfectible

Qualité du micro en appel perfectible Assez intrusif dans le conduit auditif

Les WF-1000XM5 de chez Sony se distinguent par leur rendu sonore d’une précision et d’une qualité exceptionnelles. Ce qui n’est pas très étonnant quand on connaît la renommée de la marque japonaise en termes de qualité audio. Il est en plus possible de faire différents réglages grâce à l’application Headphone Connect. Et la quantité d’options disponibles est impressionnante.

Leur capacité à réduire le bruit environnant est bluffante. Ces écouteurs offrent une vraie expérience d’écoute immersive. Cela est dû à leur conception isolante bien sûr, mais aussi à leur technologie qui analyse votre environnement en permanence pour annuler tout le brouhaha ambiant. De plus, ces dispositifs True Wireless proposent une autonomie de 8 heures environ et une multitude de fonctionnalités avancées. Toutefois, certains points faibles viennent ternir le tableau, notamment une sensation d’intrusion dans le canal auditif (attention pour les personnes aux oreilles sensibles) et une captation vocale décevante en appel. De plus, les commandes ne sont malheureusement pas personnalisables.

Malgré cela, les WF-1000XM5 se positionnent parmi les meilleurs écouteurs ANC du marché. Ils se démarquent par leur excellence sonore, leur isolation phonique efficace, leur longue autonomie et leurs fonctionnalités avancées. Ajoutons enfin qu’ils sont certifiés IPX4, contre les éclaboussures. Un excellent choix pour lequel il vous faudra néanmoins être prêt à mettre un certain prix.

Sony WF-1000XM4, l’alternative plus abordable

Sony WF-1000XM4 L'alternative plus abordable 240€ > Amazon On aime Réduction de bruit active d'excellente qualité malgré qu'ils ne soient pas les plus récents

Réduction de bruit active d'excellente qualité malgré qu'ils ne soient pas les plus récents Qualité audio exceptionnelle

Qualité audio exceptionnelle Généreuse autonomie

Généreuse autonomie Application Headphone Connect fournie en réglage

Application Headphone Connect fournie en réglage Bon rapport qualité/prix On n’aime pas Pas forcément confortable pour les petites oreilles

Pas forcément confortable pour les petites oreilles Micro perfectible

Les Sony WF-1000XM4, bien qu’étant de la génération précédente et donc dotés d’un petit peu moins de fonctionnalités innovantes, sont tout aussi efficaces lorsqu’il s’agit de s’isoler du bruit ambiant. Et ils ont un avantage certain : ils sont un petit peu plus abordables que les WF-1000XM5.

Leur technologie de bruit active, même si moins performantes que les derniers modèles haut de gamme de chez Sony ou de chez d’autres constructeurs, est encore tout à fait d’actualité aujourd’hui. Elle reste parmi l’une des plus efficaces du marché, sans aucun doute. Vous pouvez donc foncez les yeux fermés si vous n’avez pas d’énormes exigences et que vous souhaitez contrôler votre budget.

Concernant les autres caractéristiques de ces écouteurs, elles se composent d’une batterie de 8 heures (avec réduction de bruit activée), d’un boîtier compact et de l’application Headphone Connect qui vous permettra de faire de nombreux réglages. Attention encore une fois si vous avez de petites oreilles, ou qu’elles sont sensibles, ces écouteurs sont assez intrusifs.

Bose QuietComfort Earbuds II, les meilleurs écouteurs à réduction de bruit active

Bose QuietComfort Earbuds II La réduction de bruit active la plus efficace 199.99€ Voir l’offre

199.99€ Voir l’offre

199.99€ Voir l’offre

279.99€ Voir l’offre On aime Qualité sonore au rendez-vous

Qualité sonore au rendez-vous Excellente réduction de bruit active

Excellente réduction de bruit active Confortables

Confortables Autonomie généreuse

Autonomie généreuse Application Bose Connect complète On n’aime pas Pas de Multipoint

Pas de Multipoint Qualité en appel perfectible

Si on apprécie les écouteurs Sony pour leur polyvalence, entre qualité d’écoute et ANC, la palme de la meilleure réduction de bruit active revient à Bose. Les écouteurs QuietComfort Earbuds II sont de vrais bijoux de technologie. Leur efficacité est proche de celles des casques ANC, c’est dire. Et s’ils sont aussi bons, c’est grâce à la technologie CustomTune, redoutablement efficace, qui adapte en permanence la suppression de bruit à votre environnement.

2 modes sont disponibles : le mode silencieux, pour être complètement isolé et le mode conscient, pour entendre ce qu’il se passe autour de vous. Et bien sûr vous pouvez désactiver la réduction de bruit active si vous le souhaitez. Vous pouvez switcher entre ces modes grâce à un bouton situé directement sur l’écouteur.

À côté de cela, ils sont confortables, autonomes et la qualité de l’audio est excellente. On leur reprochera simplement de ne pas offrir à vos interlocuteurs une voix tout à fait exempte de bruit ambiant pendant les appels. À croire que c’est une difficulté récurrente. Malgré tout, difficile de ne pas élire ces écouteurs comme étant les meilleurs pour la réduction de bruit active.

Apple AirPods Pro (2e génération), optimisés pour l’écosystème Apple

Apple AirPods Pro 2 Les meilleurs écouteurs Bluetooth 239€ Voir l’offre

99.99€ Voir l’offre

249€ Voir l’offre

259.99€ Voir l’offre

274.56€ Voir l’offre

279€ Voir l’offre

279€ Voir l’offre

279€ Voir l’offre

279€ Voir l’offre

279€ Voir l’offre

279€ Voir l’offre On aime Qualité sonore excellente

Qualité sonore excellente Très confortable

Très confortable Idéal pour les appareils Apple

Idéal pour les appareils Apple Nombreuses fonctionnalités dont l'Audio Spatial

Nombreuses fonctionnalités dont l'Audio Spatial Contrôle très facile sur les branches

Contrôle très facile sur les branches Idéal pour passer des appels On n’aime pas Autonomie trop faible

Ce sont les AirPods qui ont réellement démocratisé le port des écouteurs sans-fil, il n’est donc pas très étonnant de les retrouver dans cette sélection, en tête de la liste des meilleurs dispositifs de réduction de bruit active. Ce sont les AirPods Pro 2 que nous avons sélectionnés, car ils font sans aucun doute partie des plus performants du marché.

Que ce soit grâce à leur qualité sonore ou à leur isolation, ils vous offrent une immersion exceptionnelle. Tout cela, entre autres, est dû à la puce H2 qui fonctionne à la perfection… avec les produits Apple. C’est en effet l’un des gros défauts de ces écouteurs : ils sont optimisés pour l’écosystème de la marque. Oubliez-les donc si vous n’avez pas d’iPhone, d’autres modèles de chez Sony ou Bose feront bien mieux l’affaire. Mais si vous êtes un Apple Addict, alors il y a de fortes chances que vous soyez bluffé, notamment par l’Audio Spatial.

L’autonomie est d’environ 5 heures, ce qui est en dessous de ce que propose la concurrence. Mais se rechargent rapidement, ce qui compense, et son compatible avec la charge sans-fil. En résumé, si vous possédez déjà des produits de l’écosystème Apple, alors les AirPods Pro 2 seront toujours un excellent choix.

Huawei FreeBuds Pro 2, le meilleur rapport qualité/prix

Huawei FreeBuds Pro 2 Le meilleur rapport qualité/prix 176.75€ Voir l’offre

189.99€ Voir l’offre

221.98€ Voir l’offre

267.30€ Voir l’offre

Les FreeBuds Pro 2 sont le résultat d’une collaboration entre Huawei et Devialet, une marque d’ingénierie acoustique. Ces écouteurs True Wireless offrent une belle qualité sonore, naturelle et tout en maîtrise. Leur confort optimal et leur belle conception contribuent à une expérience d’utilisation vraiment agréable, renforcée par des commandes complètes et une application fournie en réglages et disponible sur toutes les plateformes.

Les FreeBuds Pro 2 sont équipés de trois modes de réduction de bruit : Ultra, Confort et Général. Le mode Ultra est conçu pour une suppression maximale du bruit, idéal pour les environnements très bruyants comme les transports en commun. Le mode Confort offre une réduction de bruit modérée pour une utilisation quotidienne, tandis que le mode Général propose un équilibre entre réduction de bruit et conscience de l’environnement. Parfaitement adapté aux situations où vous devez rester conscient de ce qui vous entoure, comme la circulation par exemple.

Cependant, quelques points faibles subsistent sur ce modèle, notamment une autonomie qui peut sembler limitée, en particulier avec la réduction de bruit activée, et un problème de réduction du bruit en présence de vents, qui altèrent de manière aléatoire son efficacité. Malgré ces défauts, les FreeBuds Pro 2 s’imposent comme d’excellents écouteurs True Wireless au rapport qualité/prix très intéressant.

Samsung Galaxy Buds Pro, pour les sportifs

Samsung Galaxy Buds Pro Pour les sportifs 143.99€ Voir l’offre

192.42€ Voir l’offre

194.30€ Voir l’offre

195€ Voir l’offre

227.13€ Voir l’offre

Les Samsung Galaxy Buds Pro sont conçus pour les utilisateurs à la recherche d’une belle qualité audio et d’une bonne isolation pour un prix abordable. Ils sont en effet dotés d’une réduction de bruit active performante qui supprime efficacement les bruits ambiants, offrant une écoute sans interruption même dans des environnements bruyants. Ils sont également équipés de trois microphones pour une captation vocale nette et claire, ce qui en fait un choix judicieux pour les appels téléphoniques ou les réunions en ligne.

En termes de confort, les Galaxy Buds Pro sont ergonomiques et légers, ce qui les rend agréables à porter pendant de longues durées. De plus, leur résistance à l’eau IPX7 les rend adaptés à un usage sportif par temps pluvieux. Ces écouteurs intègrent également des commandes tactiles pour une gestion facile de la musique, des appels et de la réduction de bruit. Enfin, l’application Samsung Wearable permet aux utilisateurs de personnaliser leurs préférences audio.

En ce qui concerne la qualité sonore, les Galaxy Buds Pro offrent un son clair et équilibré. Les amateurs de musique apprécieront la fidélité audio de ces écouteurs. Ajoutons que l’autonomie de la batterie est également impressionnante, offrant jusqu’à 8 heures d’écoute continue avec la réduction de bruit active désactivée, et le boîtier permet plusieurs recharges pour une utilisation prolongée.

La réduction de bruit active (ANC), souvent abrégée sous les acronymes ANC (Active Noise Cancelling) ou RBA (Réduction de Bruit Active), est une technologie innovante intégrée aujourd’hui dans de nombreux écouteurs sans fil. Son objectif principal est de créer une expérience d’écoute immersive en éliminant activement les bruits indésirables de l’environnement environnant.

Le fonctionnement de cette technologie repose sur l’utilisation de microphones intégrés qui détectent les sons ambiants. Ces microphones captent ensuite ces bruits et génèrent un signal inverse, appelé onde sonore anti-bruit, qui est diffusé par les haut-parleurs des écouteurs. Lorsque l’onde anti-bruit atteint l’oreille de l’utilisateur, elle annule de manière efficace les bruits externes, créant ainsi une bulle de silence relative.

En conséquence, l’ANC ou la RBA permet aux utilisateurs de profiter de leur musique, de leurs podcasts ou de leurs appels téléphoniques sans être perturbés par les bruits de fond tels que le trafic routier, les discussions dans un café ou le bruit d’un avion. Cette technologie est particulièrement utile pour les voyageurs fréquents, les travailleurs en open space ou tous ceux qui recherchent une expérience d’écoute de haute qualité dans des environnements bruyants.

🤔 Quelles différences entre la réduction de bruit active et la réduction de bruit passive ?

La réduction de bruit active (ANC) et la réduction de bruit passive sont deux approches distinctes pour atténuer les bruits extérieurs et améliorer l’expérience d’écoute avec des écouteurs sans fil. Comprendre leurs différences est essentiel pour choisir le bon produit en fonction de vos besoins spécifiques.

La réduction de bruit active repose sur une technologie avancée intégrée aux écouteurs. Elle utilise des microphones pour capter les bruits environnants, puis génère des ondes sonores anti-bruit qui sont diffusées par les haut-parleurs des écouteurs. Ces ondes annulent activement les bruits extérieurs, créant ainsi une isolation sonore efficace.

En revanche, la réduction de bruit passive utilise des matériaux et une conception spéciale pour bloquer passivement les bruits extérieurs. Cela peut inclure des embouts en silicone ou un ajustement hermétique, ou des matériaux d’isolation acoustique pour réduire le passage des bruits ambiants.

En somme, le choix de vos écouteurs Bluetooth à réduction de bruit active dépendra de vos besoins spécifiques et de votre budget. Pour les choisir correctement, il est essentiel de prendre en compte vos habitudes d’écoute, l’environnement dans lequel vous prévoyez de les utiliser, ainsi que vos préférences en matière de confort et de qualité audio.

Comparez les caractéristiques techniques et n’hésitez pas à essayer différents modèles pour déterminer celui qui répond le mieux à vos attentes et à votre morphologie. Assurez-vous également de tenir compte de la durée de vie de la batterie, de la qualité de fabrication et de la connectivité Bluetooth. En gardant ces facteurs à l’esprit, vous pourrez choisir des écouteurs Bluetooth à réduction de bruit active qui amélioreront votre expérience d’écoute et répondront à vos besoins avec succès.

À lire également : notre sélection des meilleurs casques Bluetooth