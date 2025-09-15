AirPods Pro 3 : les premiers tests révèlent des performances solides

Les AirPods Pro 3 ont été envoyés à quelques testeurs américains, révélant des performances assez solides, mais la traduction en temps réel ne devrait pas être disponible en France.

Apple a présenté ses nouveaux AirPods Pro 3 lors de son événement matériel du 9 septembre 2025. Ces écouteurs sans fil, souvent salués pour leur design épuré et leurs fonctionnalités premium, bénéficient cette année d’évolutions significatives, notamment en matière de réduction active du bruit, de qualité sonore, d’autonomie et de suivi santé. Voici une synthèse des principales nouveautés et des retours des premiers tests.

Meilleure réduction du bruit et qualité audio boostée

L’une des améliorations majeures des AirPods Pro 3 concerne la réduction active du bruit (ANC). Selon Apple, cette fonctionnalité serait deux fois plus efficace que sur les AirPods Pro 2 et quatre fois plus performante que sur le modèle original. Cette progression s’explique par l’intégration de nouveaux microphones et des avancées en matière d’audio computationnel. Les utilisateurs devraient ainsi profiter d’une immersion sonore optimisée, même dans des environnements bruyants.

La qualité sonore a également été revue, grâce à une architecture acoustique redessinée et à une égalisation adaptative de nouvelle génération. Les basses sont plus profondes, les aigus plus clairs, et les voix mieux mises en valeur. Bien que le rendu ne soit pas encore au niveau d’un studio, les progrès sont notables par rapport aux modèles précédents.

Autonomie, confort et suivi santé

L’autonomie des AirPods Pro 3 atteint désormais huit heures avec l’ANC activée, contre six heures pour les Pro 2. Cependant, l’autonomie totale avec le boîtier reste légèrement inférieure à celle de la génération précédente. Côté confort, les embouts en silicone injecté de mousse et la variété de tailles proposées améliorent l’isolation passive et l’adaptation à différentes morphologies d’oreilles.

Une innovation marquante est l’ajout d’un capteur de fréquence cardiaque. Bien que l’Apple Watch reste la référence pour le suivi sportif, cette fonctionnalité permet aux AirPods Pro 3 de mesurer le rythme cardiaque pendant les entraînements, renforçant leur dimension santé. Une évolution qui s’inscrit dans la stratégie d’Apple de développer des accessoires polyvalents, combinant audio et bien-être.

Les AirPods Pro 3 ne révolutionnent pas le concept des écouteurs sans fil, mais optimisent des aspects clés pour répondre aux attentes des utilisateurs. Les voyageurs, les sportifs et les amateurs de musique devraient particulièrement apprécier ces améliorations discrètes mais efficaces.

Prix et disponibilité

Les AirPods Pro 3 sont disponibles en précommande et seront commercialisés à partir du 19 septembre 2025 au prix de 249€.