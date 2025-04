Snapdragon 8 Elite vs Dimensity 9400+ : Qualcomm domine toujours assez largement

Le Snapdragon 8 Elite surpasse le Dimensity 9400+ dans Genshin Impact grâce à des ‘1% lows’ plus élevés, offrant une expérience de jeu plus fluide malgré une consommation énergétique légèrement supérieure.

MediaTek vient d’annoncer le Dimensity 9400+, et des comparaisons avec le Snapdragon 8 Elite de Qualcomm sont inévitables. Le nouveau SoC, intégré dans le Vivo x200s, a été testé sur plusieurs jeux, dont Genshin Impact. Les résultats montrent que le Dimensity 9400+ offre des performances similaires à celles du Snapdragon 8 Elite, mais une analyse plus approfondie révèle des différences notables.

Performances en jeu

Le Dimensity 9400+ affiche un taux de rafraîchissement stable de 59,9 FPS dans Genshin Impact, avec une consommation énergétique de 4,6W. En comparaison, le Snapdragon 8 Elite, testé sur le Xiaomi 15 Pro, maintient le même taux de FPS mais consomme 4,9W. Bien que le Dimensity 9400+ semble plus efficace en termes de performance par watt, d’autres facteurs doivent être pris en compte.

Les ‘1% lows’ représentent les FPS les plus bas enregistrés pendant le test, indiquant la fluidité minimale du jeu. Le Snapdragon 8 Elite affiche des ‘1% lows’ de 48,2 FPS, soit 53 % de plus que les 31,5 FPS du Dimensity 9400+. Cette différence significative suggère que le Snapdragon 8 Elite offre une expérience de jeu plus fluide et stable.

Qualcomm domine toujours sur la partie GPU

La différence de performance pourrait être attribuée à plusieurs facteurs :

Solutions de refroidissement : Le Vivo x200s pourrait manquer d’une solution de refroidissement adéquate, entraînant une throttling thermique qui affecte les performances.

: Le Vivo x200s pourrait manquer d’une solution de refroidissement adéquate, entraînant une throttling thermique qui affecte les performances. Conception des cœurs : Le Snapdragon 8 Elite utilise des cœurs Oryon conçus en interne, potentiellement plus efficaces que les cœurs ARM du Dimensity 9400+.

: Le Snapdragon 8 Elite utilise des cœurs Oryon conçus en interne, potentiellement plus efficaces que les cœurs ARM du Dimensity 9400+. Résolution de rendu : Le Xiaomi 15 Pro rend le jeu à une résolution plus élevée, ce qui augmente la charge sur le SoC mais montre néanmoins une meilleure gestion des ressources.

MediaTek encore un peu en retard

Bien que le Dimensity 9400+ offre des performances comparables au Snapdragon 8 Elite en termes de FPS moyens, ce dernier se distingue par des ‘1% lows’ nettement supérieurs, garantissant une expérience de jeu plus fluide. Des tests supplémentaires sont nécessaires pour évaluer pleinement les capacités des deux SoC dans d’autres scénarios.