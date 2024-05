Meilleure liseuse électronique : quel modèle choisir en 2024 ?

Notre top 3 des meilleures liseuses électroniques

Malgré un marché arrivé à maturité, les liseuses électroniques continuent d’attirer de nouveaux adeptes par leur praticité et leur capacité à stocker des milliers de livres. Elles offrent une solution pratique et compacte pour les amateurs de lecture. Grâce à leur technologie d’encre électronique, elles réduisent la fatigue visuelle et permettent de lire confortablement pendant des heures. Finis les étagères encombrées, les valises remplies de livres et les yeux secs !

Le choix de la meilleure liseuse dépend de plusieurs critères : format, budget, spécifications techniques et compatibilité avec divers formats numériques. Notre comparatif 2024 vous aidera à faire le bon choix, que vous soyez un lecteur occasionnel ou un passionné. Amazon domine toujours le marché avec ses Kindle, mais des alternatives intéressantes comme les Kobo et Vivlio offrent une plus grande ouverture aux différents formats. Que vous cherchiez à vous évader dans un bon livre ou à trouver un cadeau parfait, la liseuse est un choix incontournable.

À lire également : notre comparatif des meilleures tablettes tactiles

Amazon Kindle 2022, le meilleur premier prix

Amazon Kindle 2022 Le meilleur premier prix € Kindle (modèle 2022) | Le Kindle le… 99.98€

99.98€ Voir l’offre

99.99€ Voir l’offre

117.81€ Voir l’offre On aime Excellent rapport qualité/prix

Excellent rapport qualité/prix Autonomie très généreuse

Autonomie très généreuse Écran 300 ppp haute définition

Écran 300 ppp haute définition Bluetooth intégré

Bluetooth intégré Compacte et légère On n’aime pas Pas de gestion native du format EPUB

Pas de gestion native du format EPUB Pas d'éclairage "chaud" pour la nuit

La Kindle d’entrée de gamme d’Amazon, lancée en 2022, représente une option abordable et performante pour les nouveaux utilisateurs, ou les utilisateurs occasionnels. Avec son écran de 6 pouces à haute définition (300 ppp), elle offre une expérience de lecture confortable, habituellement réservée aux modèles plus coûteux. Compacte et légère, elle est idéale pour une utilisation quotidienne, offrant une autonomie de plusieurs semaines et un stockage étendu de 16 Go. Malgré l’absence de certaines fonctionnalités haut de gamme, comme l’éclairage frontal orange et la gestion native du format EPUB, elle reste une excellente option pour ceux qui recherchent un bon rapport qualité/prix.

En plus de ces fonctionnalités, la Kindle 2022 intègre une puce Bluetooth, simplifiant la configuration initiale et promettant la possibilité future d’écouter des livres audio via Audible. Ce modèle est également conçu en plastique recyclé, soulignant l’effort d’Amazon vers une approche plus écologique. Pour moins de 100 euros, ce modèle compact et efficace est recommandé à ceux qui souhaitaient découvrir la lecture numérique sans investir dans des références plus coûteuses. Si vous cherchez une liseuse pratique avec un petit budget, la Kindle 2022 est une option à ne pas négliger.

Amazon Kindle Paperwhite, la référence

Amazon Kindle Paperwhite La référence € Liseuse eBook AMAZON Kindle… 159.99€

159.99€ Voir l’offre

159.99€ Voir l’offre

192€ Voir l’offre On aime Grand écran haute définition

Grand écran haute définition Étanche

Étanche Excellente autonomie

Excellente autonomie Nombreuses fonctionnalités

Nombreuses fonctionnalités Éclairage réglable On n’aime pas Un peu grande

Un peu grande Écosystème Amazon limité

La Kindle Paperwhite, dernière née d’Amazon, offre un grand écran de 6,8 pouces ainsi qu’un format compact et étanche (certification IPX8). Avec une résolution de 300 ppp, l’affichage est net et la gestion de l’éclairage améliorée, offrant ainsi un grand confort de lecture. L’autonomie est remarquable, pouvant aller de 6 à 10 semaines selon l’utilisation, ce qui en fait une des meilleures options sur ce segment de prix malgré un coût plus élevé.

Sachez également que la version Signature de la Kindle Paperwhite ajoute encore plus de fonctionnalités avec un éclairage réglable, un stockage de 32 Go et une recharge rapide grâce à l’USB-C, ainsi que la charge sans fil Qi. Ces améliorations, combinées à une autonomie de 10 semaines et une excellente qualité d’affichage, en font un choix exceptionnel pour les amateurs de lecture numérique. Qu’il s’agisse de la version classique ou de la version signature, la Paperwhite surpasse de nombreuses concurrentes grâce à son rapport qualité/prix et ses nombreuses fonctionnalités.

Amazon Kindle Oasis, la plus haut de gamme

Amazon Kindle Oasis La plus haut de gamme € Liseuse eBook AMAZON Kindle Oasis 7… 249.99€

249.99€ Voir l’offre

249.99€ Voir l’offre

283€ Voir l’offre On aime Design soigné

Design soigné Finitions impeccables

Finitions impeccables Très bel écran

Très bel écran Étanche

Étanche Nombreuses fonctionnalités On n’aime pas Prix élevé

La Kindle Oasis se positionne comme la liseuse la plus haut de gamme d’Amazon. Avec un design soigné et un boîtier en aluminium, elle est des plus élégante. Son écran de 7 pouces, avec une résolution de 300 ppp, assure une netteté remarquable et une diffusion de la lumière impeccable, et elle est maintenant équipée d’un filtre anti-lumière bleue pour une lecture confortable même le soir. Certes, son prix est élevé, mais elle offre une autonomie de plusieurs semaines et différentes capacités de stockage allant de 8 à 32 Go, avec même une version compatible 4G.

La Kindle Oasis se distingue également par sa conception ergonomique, avec une large bordure sur le côté droit et deux boutons physiques permettant de changer de page facilement, même avec une seule main. Elle est également étanche, idéale pour une lecture au bord de la piscine ou dans le bain. Ce modèle propose aussi un gyroscope pour basculer l’écran selon vos préférences, et un éclairage frontal ajustable avec 25 LED pour une lecture agréable de jour comme de nuit. La Kindle Oasis reste un choix incontournable pour les grands lecteurs qui recherchent une liseuse haut de gamme.

Kobo Sage, la liseuse grand format

Kobo Sage La liseuse grand format € Kobo Sage- Liseuse EBook Et… 269.94€

269.94€ Voir l’offre

269.95€ Voir l’offre

269.99€ Voir l’offre

270.30€ Voir l’offre

317.39€ Voir l’offre On aime Grand écran de 8 pouces haute définition

Grand écran de 8 pouces haute définition Possibilité de prendre des notes

Possibilité de prendre des notes Prise en charge des livres audio

Prise en charge des livres audio Interface bien plus réactive que la concurrence

Interface bien plus réactive que la concurrence Connectivité Bluetooth On n’aime pas Stylet non fourni

Stylet non fourni Prix élevé

La Kobo Sage, dernière née de la gamme, se distingue par son grand écran de 8 pouces d’une résolution de 300 ppp grâce à la technologie E Ink Carta 1200. Cette liseuse haut de gamme offre non seulement une excellente qualité d’affichage et une grande réactivité, mais également des fonctionnalités intéressantes comme la prise en charge des livres audio et la prise de notes avec un stylet (non fourni malheureusement). Cependant, cette polyvalence a un coût, ce qui la rend moins accessible pour ceux qui cherchent simplement un modèle possédant des fonctionnalités basiques.

Malgré son prix élevé, la Kobo Sage séduit par son design ergonomique et son étanchéité, idéale pour une lecture en toute situation. Elle offre 32 Go de stockage, suffisant pour contenir une immense bibliothèque numérique. La connectivité Bluetooth permet d’appairer des écouteurs pour écouter des livres audio, une fonctionnalité pratique pour diversifier les plaisirs de lecture. Toutefois, son autonomie est mise à mal par les nouvelles fonctionnalités énergivores, ce qui pourrait nécessiter des recharges fréquentes pour un usage intensif. Malgré ces inconvénients, la Sage reste une option de choix pour les passionnés de lecture cherchant un appareil complet et performant.

Kobo Libra 2, la référence Kobo

Kobo Libra 2 La référence Kobo € by Fnac Libra 2 Noir 179.99€

179.99€ Voir l’offre

199.99€ Voir l’offre

219.68€ Voir l’offre

219.68€ Voir l’offre

229.96€ Voir l’offre

229.96€ Voir l’offre

238.58€ Voir l’offre Plus d’offres On aime Bon rapport qualité/prix

Bon rapport qualité/prix Boutons physiques très pratiques

Boutons physiques très pratiques Bel écran haute définition

Bel écran haute définition Bonne gestion de l'éclairage

Bonne gestion de l'éclairage Étanche On n’aime pas Assez lourde

Assez lourde Peu compacte

La Kobo Libra 2, avec son écran de 7 pouces et une résolution de 300 ppp, se distingue par son ergonomie et ses fonctionnalités orientées vers le confort de lecture. Étanche et équipée de boutons physiques pour tourner les pages, cette liseuse offre une excellente réactivité et une autonomie satisfaisante, ce qui en fait une option attrayante pour les grands lecteurs. Sa capacité de stockage de 32 Go est plus que suffisante pour contenir une vaste bibliothèque, y compris des livres audio grâce à sa connexion Bluetooth.

Remplaçant la Libra H2O, la Libra 2 conserve l’essentiel des atouts de son prédécesseur tout en introduisant des améliorations notables, comme le passage à un connecteur USB-C et une meilleure prise en main. Malgré un poids légèrement plus important, elle reste équilibrée et confortable à utiliser. L’affichage à 300 ppp assure une lecture nette et agréable, bien que l’écran soit un peu plus renfoncé que sur les modèles haut de gamme. La Libra 2 s’impose ainsi comme un modèle équilibré et performant, malgré un tarif légèrement plus élevé, offrant un excellent rapport qualité/prix pour les amateurs de lecture numérique.

Kobo Libra Colour, la liseuse en couleur

Kobo Libra Colour La liseuse en couleur € Kobo Libra Colour Black | Liseuse… 229.99€

229.99€ Voir l’offre On aime Une liseuse en couleurs

Une liseuse en couleurs Navigation fluide

Navigation fluide Excellente prise en main

Excellente prise en main Autonomie généreuse

Autonomie généreuse Nombreuses fonctionnalités (prise de notes, livres audio…) On n’aime pas Stylet non fourni

Stylet non fourni Contraste des couleurs assez faible

La Kobo Libra Colour marque une avancée notable dans le domaine des liseuses électroniques avec son écran couleur utilisant la technologie Kaleido 3 d’E Ink. Capable d’afficher jusqu’à 4 096 couleurs, elle est idéale pour les livres graphiques, BD, magazines ou encore les mangas. Son design ergonomique, avec des boutons de changement de page bien placés et une certification IPX8 pour l’étanchéité, rend la Libra Colour confortable et pratique pour de longues sessions de lecture, même au bord de la piscine. Toutefois, cette innovation a un coût, qui pourrait en dissuader certains.

La Libra Colour offre également des fonctionnalités supplémentaires comme la lecture de livres audio via Bluetooth et la prise de notes avec un stylet optionnel, bien que ce dernier soit assez coûteux (70 euros). En termes de performance, la liseuse présente une bonne réactivité et une autonomie solide d’environ un mois. Cependant, les couleurs de l’écran peuvent sembler délavées comparées à celles des tablettes classiques, et le contraste en mode noir et blanc est parfois moins net. Malgré ces limitations, la Libra Colour reste une option intéressante pour ceux qui cherchent une liseuse polyvalente et innovante.

Vivlio Inkpad 4, l’alternative à la Kindle Oasis

Vivlio Inkpad 4 L’alternative à la Kindle Oasis € Liseuse eBook VIVLIO InkPad 4 269.99€

269.99€ Voir l’offre

269.99€ Voir l’offre On aime Liseuse polyvalente

Liseuse polyvalente Filtre anti lumière bleue

Filtre anti lumière bleue Nombreuses fonctionnalités

Nombreuses fonctionnalités Haut-parleurs intégrés

Haut-parleurs intégrés Généreuse autonomie On n’aime pas Interface un peu lente

La Vivlio InkPad 4 est une liseuse polyvalente avec un grand écran de 7,8 pouces, une étanchéité IPX8 et un haut-parleur intégré. Compatible avec la plupart des formats du marché, elle offre une prise en main agréable grâce à ses boutons physiques en plus de l’écran tactile. Sa résolution de 300 ppp et son filtre anti-lumière bleue garantissent un confort de lecture optimal. Bien que le prix soit en hausse, il reste compétitif par rapport à la concurrence.

Malgré quelques ralentissements sporadiques dans l’interface et l’absence de port micro SD, l’InkPad 4 reste une alternative de choix face aux liseuses Kindle et Kobo. Son ouverture à divers formats et sa capacité de 32 Go en font un excellent choix pour les lecteurs avides de livres audio. Avec une autonomie pouvant atteindre un mois, elle convient aussi bien aux utilisateurs intensifs qu’occasionnels. En résumé, la Vivlio InkPad 4 est une excellente option pour ceux qui recherchent une liseuse électronique performante haut de gamme.

L’affichage d’une liseuse repose sur la technologie de l’encre électronique (e-ink), qui diffère significativement des écrans LCD ou OLED utilisés dans les smartphones et tablettes. Cette technologie permet de reproduire l’apparence de l’encre sur du papier, offrant ainsi une expérience de lecture naturelle et confortable. L’écran e-ink est composé de millions de microcapsules contenant des particules d’encre noire et blanche. En appliquant une charge électrique, les particules se déplacent vers le haut ou le bas de la capsule, formant des pixels noirs ou blancs. Cette méthode de fonctionnement consomme très peu d’énergie, car l’écran n’utilise de l’électricité que pour changer de page, conservant l’image affichée sans besoin de rétroéclairage constant. Cela contribue grandement à l’autonomie prolongée des batteries des liseuses, permettant des semaines de lecture sur une seule charge.

Les écrans e-ink présentent également des avantages significatifs en termes de lisibilité, notamment en pleine lumière du jour. Contrairement aux écrans rétroéclairés, les écrans e-ink réfléchissent la lumière ambiante, offrant une lecture claire et sans reflets même en plein soleil. De plus, de nombreuses liseuses modernes intègrent un éclairage frontal ou latéral, qui diffuse la lumière uniformément sur l’écran sans produire de lumière directe et fatigante pour les yeux. Certains modèles permettent même d’ajuster la température de la lumière pour une lecture nocturne confortable, réduisant la lumière bleue qui peut perturber le sommeil. Grâce à ces technologies, les liseuses électroniques offrent un confort de lecture supérieur, imitant au mieux l’expérience des livres imprimés tout en bénéficiant de la praticité et des fonctionnalités du numérique.

📘 Quelles sont les principales caractéristiques à prendre en compte lors de l’achat d’une liseuse électronique ?

Lors de l’achat d’une liseuse électronique, plusieurs caractéristiques sont essentielles pour garantir une expérience de lecture agréable et adaptée à vos besoins. L’écran est l’un des éléments les plus importants. Il doit offrir une bonne résolution (au moins 300 ppp) pour une lecture confortable, et une taille adaptée à vos préférences, généralement entre 6 et 8 pouces. La technologie d’affichage E-Ink est préférée pour son confort de lecture similaire à celui du papier et pour sa faible consommation d’énergie.

L’autonomie de la batterie est un autre critère crucial. Une bonne liseuse doit tenir plusieurs semaines sur une seule charge, même avec une utilisation régulière. Les fonctionnalités supplémentaires comme l’étanchéité, les boutons physiques pour tourner les pages, et la compatibilité avec divers formats de fichiers (EPUB, PDF, MOBI, etc.) peuvent également influencer votre choix. Enfin, considérez le stockage interne, la présence d’un port micro SD pour l’extension, et les options de connectivité telles que le Wi-Fi et le Bluetooth.

En résumé :

Écran : Résolution (au moins 300 ppp), taille (6 à 8 pouces), technologie E-Ink.

Résolution (au moins 300 ppp), taille (6 à 8 pouces), technologie E-Ink. Autonomie : Plusieurs semaines sur une seule charge.

Plusieurs semaines sur une seule charge. Fonctionnalités supplémentaires : Étanchéité, boutons physiques, prise en charge de divers formats de fichiers…

Étanchéité, boutons physiques, prise en charge de divers formats de fichiers… Stockage : Capacité interne et présence d’un port micro SD.

Capacité interne et présence d’un port micro SD. Connectivité : Wi-Fi et Bluetooth.

Wi-Fi et Bluetooth. Éclairage intégré : Éclairage frontal ajustable, filtre anti-lumière bleue.

© Pexels

🔋 Quelle autonomie pour une liseuse électronique ?

L’autonomie des batteries des liseuses électroniques varie généralement entre plusieurs semaines et deux mois, selon l’utilisation. Les modèles récents, équipés de technologies d’affichage E-Ink, sont conçus pour une consommation d’énergie très faible, permettant de lire pendant des heures chaque jour sans nécessiter de recharge fréquente. Les facteurs influençant l’autonomie incluent la fréquence d’utilisation du Wi-Fi ou du Bluetooth, le niveau de luminosité de l’éclairage intégré, et l’usage des fonctionnalités supplémentaires comme l’écoute de livres audio. En règle générale, pour une utilisation standard, vous pouvez vous attendre à une autonomie moyenne d’environ quatre à six semaines sur une seule charge.

La lecture de livres audio sur une liseuse fonctionne grâce à la compatibilité de l’appareil avec les fichiers audio et la connectivité Bluetooth. Pour écouter un livre audio, il suffit de télécharger le fichier audio compatible (souvent en formats comme MP3 ou AAC) sur la liseuse. Une fois le fichier téléchargé, vous pouvez connecter des écouteurs ou des enceintes Bluetooth à la liseuse. Certaines liseuses possèdent également des haut-parleurs intégrés. Ensuite, en utilisant l’interface de la liseuse, vous pouvez naviguer dans le livre audio, ajuster le volume et contrôler la lecture. Les commandes de lecture incluent souvent la possibilité de mettre en pause, de reprendre la lecture, de sauter des chapitres, et parfois même de régler la vitesse de lecture pour une expérience personnalisée.

💧 Pourquoi est-il avantageux d’avoir une liseuse étanche ?

Une liseuse étanche offre plusieurs avantages, notamment en termes de durabilité et de flexibilité d’utilisation. L’étanchéité permet de l’utiliser sans crainte près de l’eau, que ce soit à la plage, au bord de la piscine, ou même dans le bain. Elle protège également l’appareil contre les accidents quotidiens, comme les éclaboussures de boisson. Cela en fait un choix idéal pour les utilisateurs qui souhaitent lire en extérieur ou dans des environnements humides, offrant ainsi une tranquillité d’esprit et une plus grande liberté d’utilisation.