Alder Lake-S : vers un lancement le 4 novembre finalement

Un recoupement d’informations suggère une commercialisation à partir du 4 novembre et non plus du 19 novembre.

Intel a annoncé le lancement des premiers représentants Alder Lake au cours de l’automne, sans préciser à quelle date. Naturellement, ce flou donne libre cours à toutes les conjectures. Ainsi, en début de mois, Hassan Mujtaba de WCCFTech avait prophétisé le 19 novembre pour les processeurs Alder Lake-S et les cartes mères Z690. Cependant, la plupart des sites s’accordent désormais sur le 4 novembre.

Ce revirement est né d’un communiqué de MSI. L’entreprise invite les clients qui possèdent un système de refroidissement liquide MPG CORELIQUID des séries R et K à réclamer gratuitement un kit de compatibilité pour le socket LGA1700 des processeurs Alder Lake-S ; ils pourront le faire par le biais d’un formulaire entre le 4 novembre 2021 et le 30 avril 2022. Il n’en fallait pas plus pour que certains voient dans le 4 novembre la date de commercialisation des processeurs Alder Lake-S ; une déduction qui semble assez légère à ce stade.

Heureusement, les journalistes de VideoCardz, dont la curiosité a été piquée au vif par cette échéance, indiquent avoir « avoir rapidement contacté [leurs] sources qui ont confirmé que les processeurs Intel Alder Lake-S seraient disponibles le 4 novembre. Cette date relève à la fois de l’embargo sur les ventes et les critiques ». Un membre de WCCFTech, Usman Pirzada cette fois, a également légitimé ce jour. Par ailleurs, la présentation au public par Intel aurait lieu le 27 octobre lors de l’évènement Intel Innovation.

Un détaillant américain liste 6 processeurs Alder Lake-S avec leur tarif

Quelques références pour commencer

Comme mentionné dans de précédentes actus, la sortie des processeurs Alder Lake-S devraient se faire au moins en deux temps. À l’automne, a priori le 4 novembre donc, les clients auraient la possibilité d’acquérir seulement quelques puces estampillées K et/ou KF, certainement les Core i9-12900K, Core i7-12700K et Core 15-12600K. En matière de cartes mères, ils devraient se contenter des modèles en Z690 dans un premier temps.

Par la suite, certainement début 2022, la gamme Alder Lake-S grossirait de puces non K (avec TDP de 65 W et coefficient multiplicateur verrouillé). Idem concernant les cartes mères, avec l’arrivée d’autres chipsets 600, notamment H610 et B660.