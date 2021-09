Intel lancerait les processeurs Alder Lake-S et les cartes mères Z690 le 19 novembre

Le calendrier se précise pour Alder Lake-S : si Intel s’est jusqu’ici contenté d’évoquer un vague lancement à l’automne, Hassan Mujtaba de WCCFTech livre une date. Selon ses sources, les processeurs Core de 12e génération et les cartes mères Z690 feront leur entrée le 19 novembre prochain.

Intel présenterait toute la gamme, les spécifications et les tarifs à l’occasion de son évènement Innovation qui aura lieu les 27 et 28 octobre. Notre confrère confirme une commercialisation en deux temps, avec d’abord une première fournée de puces haut de gamme suivie, quelques semaines plus tard, d’une seconde salve de processeurs moins onéreux. Concernant les cartes mères, le cortège lancé le 19 novembre serait uniquement composé de modèles sur chipset Z690. D’ailleurs, seules ces cartes mères haut de gamme proposerait une prise en charge de la mémoire DDR5. Les cartes mères sur des chipsets plus économiques (chipsets H670, B650, H610 selon une précédente fuite) se limiteraient au support de la DDR4.



Alder Lake-S : Intel proposera des modèles ‘F’

Les Core i9-12900K, i7-12700K et i5-12600K le 19 novembre ?

Hassan Mujtaba n’indique pas quels processeurs Alder Lake-S seront commercialisés à partir du 19 novembre prochain, mais son article mentionne trois références : le Core i9-12900K, le Core i7-12700K et le Core i5-12600K. En principe, ces processeurs sont à chaque fois les meilleurs modèles de leur catégorie ; d’ailleurs, des premiers tarifs pour Alder Lake-S récemment dévoilés par momomo_us concernaient déjà ces trois modèles. Leurs spécifications restent à confirmer, mais elles devraient se rapprocher de celles rapportées dans le tableau ci-dessous.

Processeur Cœurs Golden Cove Cœurs Gracemont Cœurs / Threads Fréquence de base / boost – Golden Cove Fréquence boost sur tous les cœurs – Golde Cove Fréquence de base / boost – Gracemont Fréquence Boost sur tous les cœurs – Gracemont Cache L3 TDP (PL1) TDP (PL2) Intel Core i9-12900K 8 8 16 / 24 3,2 / 5,3 GHz 5,0 GHz ? / 3,9 GHz 3,7 GHz 30 Mo 125 W 228 W Intel Core i7-12700K 8 4 12 / 20 3,6 / 5,0 GHz 4,7 GHz ? / 3,8 GHz 3,6 GHz 25 Mo 125 W 228 W Intel Core i5-12600K 6 4 10 / 16 3,7 / 4,9 GHz 4,5 GHz ? / 3,6 GHz 3,4 GHz 20 Mo 125 W 228 W

Rappelons que les processeurs Alder Lake reposent, à l’instar des puces Lakefield, sur une architecture hybride. La leur s’articule autour de cœurs haute performance Golden Cove et de cœurs basse consommation Gracemont. Les puces desktop prendront place sur des cartes mères série 600 avec socket LGA1700.

Source : WCCFTech