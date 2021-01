AMD dévoile ses Ryzen 5000 mobiles, deux nouveaux Ryzen 5000 et ses Ryzen Threadripper PRO

Vous l’avez peut-être suivi en direct, AMD a tenu une conférence dans le cadre du CES 2021. Dans la foulée, l’entreprise annonce plusieurs nouveaux processeurs : Ryzen 5000 mobiles, deux nouveaux Ryzen 5000 et les Ryzen Threadripper PRO.

La gamme de Ryzen 5000 mobiles, nom de code Cezanne, est bien étoffée. Série H et U confondues, elle comporte 13 références. Si tous ceux appartenant à la première série bénéficient d’une architecture CPU Zen 3, ce n’est pas le cas des seconds, dont certains modèles conservent l’architecture CPU Zen 2. Ils sont dans tous les cas gravés en 7 nm.

Ryzen 5000 mobiles

L’intégralité de la gamme est listée ci-dessous. L’entreprise promet une disponibilité au cours du premier semestre 2021 et plus de « 150 modèles d’ordinateurs portables grand public et professionnels, basés sur les processeurs Ryzen 5000 Series Mobile » dès cette année.

Modèle Cœurs/Threads Fréquences Boost /Base (GHz) Cache (Mo) TDP (Watts) Architecture AMD Ryzen 9 5980HX 8C/16T Jusqu’à 4,8 / 3,3 GHz 20 45+ “Zen 3” AMD Ryzen 9 5980HS 8C/16T Jusqu’à 4,8 / 3,0 GHz 20 35 “Zen 3” AMD Ryzen 9 5900HX 8C/16T Jusqu’à 4,6 / 3,3 GHz 20 45+ “Zen 3” AMD Ryzen 9 5900HS 8C/16T Jusqu’à 4,6 / 3,0 GHz 20 35 “Zen 3” AMD Ryzen 7 5800H 8C/16T Jusqu’à 4,4 / 3,2 GHz 20 45 “Zen 3” AMD Ryzen 7 5800HS 8C/16T Jusqu’à 4,4 / 2,8 GHz 20 35 “Zen 3” AMD Ryzen 5 5600H 6C/12T Jusqu’à 4,2 / 3,3 GHz 19 45 “Zen 3” AMD Ryzen 5 5600HS 6C/12T Jusqu’à 4,2 / 3,0 GHz 19 35 “Zen 3” AMD Ryzen 7 5800U 8C/16T Jusqu’à 4,4 / 1,9 GHz 20 15 “Zen 3” AMD Ryzen 7 5700U 8C/16T Jusqu’à 4,3 /1,8 GHz 12 15 “Zen 2” AMD Ryzen 5 5600U 6C/12T Jusqu’à 4,2 / 2,3 GHz 19 15 “Zen 3” AMD Ryzen 5 5500U 6C/12T Jusqu’à 4,0 / 2,1G Hz 11 15 “Zen 2” AMD Ryzen 3 5300U 4C/8T Jusqu’à 3,8 / 2,6 GHz 6 15 “Zen 2”

Benchmarks

AMD fournit bien sûr quelques benchmarks pour illustrer la progression entre deux générations ; notamment entre le Ryzen 7 4700U et le Ryzen 7 5700U. Ce dernier offre « jusqu’à 16 % de performances supplémentaires en simple thread et des performances multithreads jusqu’à 14 % supérieures face aux générations précédentes« . Il jouit aussi d’une « autonomie atteignant sur une charge jusqu’à 17,5 heures en utilisation classique et 21 heures en lecture pour les films ».

Ryzen 9 5900 et Ryzen 7 5800, uniquement pour les OEM

Par ailleurs, la firme officialise les Ryzen 9 5900 et Ryzen 7 5800 ; comme soupçonné, ceux-là sont « à destination exclusive des systèmes OEM ». Par rapport aux versions X, les TDP sont moindres : 65 W au lieu de 105 W.

Modèle Cœurs/Threads Fréquences Boost /Base(GHz) Cache (Mo) TDP (Watts) AMD Ryzen 9 5900 12C/24T Jusqu’à 4,7 / 3,0 GHz 70 65 AMD Ryzen 7 5800 8C/16T Jusqu’à 4,6 / 3,4 GHz 36 65

AMD Ryzen Threadripper PRO

AMD termine avec du lourd, les Ryzen Threadripper PRO. La gamme comprend trois modèles, dont un 3995WX muni de 64 cœurs / 128 threads. Selon la société, « ils proposent une palette de fonctionnalités inégalée pour les utilisateurs de workstations, avec jusqu’à 64 cœurs, 8 canaux de mémoire vive, le support des modules RDIMM et LRDIMM, 128 lignes PCIe Gen 4 ainsi que des technologies de sécurité AMD PRO« .