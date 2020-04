AMD : les cartes mères B550 arriveraient le 16 juin

On parle des cartes mères B550 depuis des mois, à tel point qu’on finit par se demander si ce chipset existera un jour. Et bien figurez-vous que ces cartes pourraient finalement débarquer très prochainement, en l’occurrence le 16 juin prochain.

C’est en tout cas ce qu’avance le site WCCFTech qui cite des sources industrielles. L’annonce de ces cartes mères serait programmée au 21 mai, soit dans un mois environ. Jusqu’à présent, les possesseurs de Ryzen 3000 n’ont que les cartes X570, plus onéreuses, à se mettre sous la main en série 500. Forcément, le principal attrait des cartes mères B550 serait d’apporter le support du PCIe 4.0 en milieu de gamme.

Les Ryzen 4000 seront compatibles avec les cartes mères B450

Pour du PCIe 4.0 moins cher

Le feuilleton autour des cartes mères B550 n’est pas évident à résumer. Il a d’abord été question de cartes mères B550 dans des PC HP, qui se sont finalement révélées être des modèles sur chipset B550A, à priori très différent du B550 selon AMD. En mars, on a enfin découvert une véritable carte B550 munie de deux emplacements PCIe 4.0 x16 et d’un emplacement PCIe 4.0 x4 chez SOYO. Patientons donc encore jusqu’au 21 mai pour y voir définitivement plus clair. En ce qui concerne le tarif, on peut s’attendre à des prix débutant autour de 100 euros.