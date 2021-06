AMD propose des APU de Xbox Series X recyclés sous la forme d’AMD 4700S Desktop Kit

En avril puis en mai, un mystérieux processeur AMD 4700S a émergé, sous la forme d’un AMD 4700 Desktop Kit listé chez plusieurs détaillants. Nous avons désormais d’autres informations le concernant puisque l’entreprise l’a discrètement référencé sur son site.

Cette solution comprend un processeur AMD 4700S refroidi par un ventirad. Il prend place sur une petite carte mère mini-ITX et collabore avec 8 ou 16 Go de mémoire GDDR6 en fonction du kit. AMD confirme la présence de 8 cœurs / 16 threads Zen 2 mais ne précise pas les fréquences. Les précédentes données indiquaient une fréquence de base de 3,6 GHz et une fréquence Boost de 4 GHz. Pour rappel, cet AMD 4700S s’apparente à un SoC de Xbox Series X privé de son iGPU RDNA2. Par conséquent, il faut l’associer à une carte graphique dédiée. Selon la liste fournie par AMD, il est compatible avec les Radeon 550, RX 550, RX 560, RX 570, RX 580 et RX 590 / GeForce GT 710, GT 1030, GTX 1050, GTX 1050 Ti et GTX 1060. La carte graphique s’insère dans l’emplacement PCIe prévu à cet effet, qui est en x4 Gen 2. AMD recommande une alimentation de 250 W au minimum, idéalement de 300 W.

Deux ports SATA III

Pour le stockage, on retrouve seulement deux ports SATA III. N’espérerez donc pas ajouter un véloce SSD M.2 à la configuration. La carte mère possède un port Gigabit Ethernet, quatre ports USB 2.0 Type-A, trois ports USB 3.2 Gen 2 Type-A ainsi qu’un port USB 3.2 Gen 1 Type-A. Si cela ne suffit pas, notez la présence d’un connecteur USB 3.2 Gen 1 supplémentaire.

Enfin, en matière de système d’exploitation, AMD propose un support Windows 10 64 bits uniquement. La société n’a pas dévoilé le prix ni la date de disponibilité ; la période de garantie est de deux ans.

Source : AMD