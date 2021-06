ASRock présente son DeskMini Max, un mini-PC dont le volume est de 10 litres

ASRock a publié une vidéo mettant en avant son DeskMini Max, un mini-PC dont le volume total n’excède pas 10 litres grâce à ses dimensions de 168 x 220,8 x 268 mm. En dépit de cette petite taille, la machine peut accueillir un processeur AMD Ryzen avec un TDP de 105 W et une carte graphique dédiée de 20 cm de long.

ASRock propose ce DeskMini Max avec une carte mère Mini-ITX sur socket AM4 capable d’embarquer toutes les générations de Ryzen, de la récente série 5000 à la série 2000. Les clients peuvent opter pour un processeur dépourvu de solution graphique ou un APU, avec un TDP maximal de 105 W. Rien de très limitant, cette valeur correspond au TDP des vaisseaux amiraux Ryzen 9 3950X (16 cœurs / 32 threads) et Ryzen 9 5900X (12 cœurs / 24 threads). Les contraintes sont un peu plus fortes concernant la carte graphique, puisqu’il faut s’orienter vers un modèle qui n’excède pas 20 cm de long et n’occupe pas plus de deux slots. Enfin, il faudra aussi veiller à rester dans la limite des 500 W délivrés par le bloc d’alimentation certifié 80Plus Bronze préinstallé.

Jusqu’à 128 Go de DDR4

La carte mère propose quatre emplacements DDR4 pour une capacité maximale de 128 Go. En fonction des configurations, le DeskMini Max propose jusqu’à deux emplacements 2,5 pouces et deux 3,5 pouces ainsi qu’un 5,25 pouces. Pour les configurations musclées, ASRock recommande quand même le recours à un kit watercooling AIO pour maintenir le système au frais.

La firme n’a pas encore référencé ce DeskMini Max sur son site. Nous ignorons donc les prix et la date de disponibilité. En principe, ASROck ne tardera pas à mettre ce mini-PC en vente.

Source : Tom’s Hardware US