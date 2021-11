AMD publie un plugin FidelityFX Super Resolution (FSR) pour l’Unreal Engine 4

AMD a publié un plugin FSR (FidelityFX Super Resolution) pour l’Unreal Engine 4. Celui-ci permettra aux développeurs d’intégrer facilement la technologie de mise à l’échelle dans leurs productions.

Les développeurs ajustent le degré d’upscaling via l’option ScreenPercentage. Dans le tutoriel, AMD décrit 4 modes :

« Ultra Quality : r.ScreenPercentage 77

Produit une image dont la qualité est pratiquement identique au rendu natif. Il doit être sélectionné lorsque la plus haute qualité est souhaitée.

Qualité : r.ScreenPercentage 67

Produit une image en super résolution avec une qualité comparable au rendu natif, avec un gain de performance appréciable.

Équilibré : r.ScreenPercentage 59

Produit une image en super résolution dont la qualité est proche du rendu natif, avec un gain de performance important par rapport au rendu natif.

Performance : r.ScreenPercentage 50

Impacte visiblement la qualité de l’image et ne doit être sélectionné que dans les situations où le besoin de performances supplémentaires est primordial. »

Le NVIDIA DLSS comparé à l’AMD FSR sur le jeu Call of Duty Vanguard

Pour l’instant, 32 jeux prennent en charge le FSR

Selon AMD, le FidelityFX Super Resolution utilise « des technologies de mise à l’échelle de pointe permettant de booster vos fréquences d’images dans certains titres et d’offrir une expérience de gaming hautes performances de grande qualité sans avoir à changer de carte graphique ». L’entreprise évoque « des performances jusqu’à 2,4 fois supérieures en 4K en mode « Performance » ».

Il y a actuellement 32 jeux qui prennent en charge le FSR, parmi lesquels Anno 1800, Back 4 Blood, DOTA 2 ou encore Baldur’s Gate 3. La page officielle dévoile les prochains jeux qui y auront droit. Y figurent entre autres Farming Simulator 22, No Man’s Sky, Warhammer Vermintide 2, The Elder Scrolls Online.

Enfin, contrairement au DLSS de NVIDIA, le FSR est open source et pas seulement réservé aux GPU d’AMD.