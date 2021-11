Le NVIDIA DLSS comparé à l’AMD FSR sur le jeu Call of Duty Vanguard

Call of Duty Vanguard est disponible depuis quelques jours sur consoles et PC. Sur cette dernière plateforme, il ne bénéficie pas d’une prise en charge du ray tracing. En revanche, le jeu d’Activision est compatible à la fois avec le NVIDIA DLSS (Deep Learning Super Sampling) et l’AMD FSR (FidelityFX Super Resolution) ; l’occasion d’un comparatif direct des deux technologies de super-échantillonnage. Rappel d’usage : le DLSS nécessite des cœurs Tensor, et donc une carte graphique NVIDIA RTX, tandis que l’AMD FSR est open source et compatible avec « plus d’une centaine de processeurs et cartes graphiques AMD, sans oublier les GPU concurrents compatibles ».

John Papadopoulos du site DSOGaming a effectué plusieurs capteurs d’écran comparatives dont certaines sont disponibles ci-dessus. À gauche, c’est de la 4K native ; au milieu, du DLSS ; à droite, du FSR. Malheureusement, il ne précise pas les réglages de qualité utilisés pour le DLSS et le FSR ; on peut supposer qu’il a opté pour le réglage « qualité » dans les deux cas. Précisons que ces captures ont été réalisées sur un PC équipé d’un processeur Intel Core i9-9900K, d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080 et de 16 Go de DDR4-3600 ; l’OS est Windows 10 64-bit.

Les configurations et une bande-annonce spéciale pour la version PC de Call of Duty Vanguard

DLSS 1 – FSR 0

Selon notre confrère, le DLSS de NVIDIA rend nettement mieux que le FSR d’AMD. Il rapporte que le DLSS et le FSR sont indispensables pour jouer en 4K avec une fréquence d’images décente même sur sa configuration ; que la hausse du nombre d’images par seconde est plus conséquente avec le DLSS qu’avec le FSR. Concernant la qualité d’image, John Papadopoulos estime que le DLSS offre une netteté supérieure à celle du FSR mais cause en revanche des effets de chatoiement supplémentaires sur les surfaces métalliques. Le FSR propose un rendu plus flou mais est épargné par ces scintillements. En conclusion, il estime que si le FSR est une « excellente alternative », il « rend moins bien et s’avère moins performant » que le DLSS.