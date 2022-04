AMD Radeon RX 6650 XT : juste une RX 6600 XT avec quelques MHz de plus ?

La Radeon RX 6650 XT ne serait pas très différente d’une RX 6600 XT, avec juste quelques MHz en plus côté GPU et mémoire.

PowerColor Radeon RX 6650XT Hellhound – Crédit : VideoCardz

Prévue pour les prochains mois, voire les prochaines semaine, la gamme de cartes graphiques RDNA2 « Refresh » d’AMD ne devrait pas marquer de révolution par rapport aux modèles actuels. La future Radeon RX 6650 XT en est la preuve : les différences entre son GPU et le Navi 23 XT des Radeon RX 6600 XT déjà sur le marché devraient être minimes.

Radeon RX 6650 XT : même GPU, quelques MHz supplémentaires

Le nombre d’unités resterait identique (soit 2048 Stream Processors et 32 RT Cores), et on peut supposer qu’il en sera de même pour les 32 Mo d’Infinity Cache. De même, la quantité et le type de mémoire utilisée reste le même : 8 Go de mémoire GDDR6 sur un bus 128 bits. La vitesse de celle-ci évoluerait en revanche légèrement, passant de 16 Gbps à 17,5 Gbps (et non 18 Gbps comme attendu précédemment), soit une bande passante totale grimpant de 256 Go/s à 280 Go/s.

AMD en profiterait pour augmenter très légèrement la fréquence de base du chipset graphique, de 2359 à 2410 MHz, tandis que la fréquence Boost gagnerait elle aussi quelques MHz, passant de 2589 MHz à 2635 MHz. Notons que les constructeurs de cartes graphiques devraient comme d’habitude proposer des modèles overclockés d’usine, tel PowerColor avec sa RX 6650 XT Hellhound équipée d’un GPU tournant à 2486 MHz, avec un Boost à 2689 MHz en mode OC (un second mode Silence reprend quant à lui les fréquences d’origine non overclockées). Dans l’absolu, le gain de fréquences reste faible, de l’ordre de 2% environ, voire jusqu’à 4% avec la version overclockée de PowerColor.

PowerColor Radeon RX 6650XT Hellhound – Crédit : VideoCardz

Enfin, une alimentation de 600 watts serait recommandée pour faire fonctionner une Radeon RX 6650 XT, alors qu’un bloc de 500W suffisait pour la Radeon RX 6600 XT. L’unique connecteur d’alimentation PCI-Express 8-pins et la faible augmentation des fréquences du GPU et de la mémoire indiquent toutefois que le TBP n’augmentera que très légèrement avec cette nouvelle carte graphique, probablement aux alentours des 170W. Nous en sauront probablement plus d’ici le 10 mai, date supposée de lancement de cette nouvelle gamme de cartes graphiques Radeon.

