Les Radeon RX 6X50XT débarqueront le 20 mai prochain

Nous vous parlons d’une nouvelle fournée de cartes graphiques Radeon, plus précisément d’une série RX 6X50 XT « Refresh » comprenant les Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6750 XT et Radeon 6650 XT, depuis plusieurs semaines. Les dernières informations à leur sujet évoquaient un lancement le 20 avril prochain. Nos confères de VideoCardz avancent une nouvelle date plus tardive, le 10 mai, et publient l’image ci-dessous ; elle montre les trois cartes de la série RX 6X50 XT. À l’évidence, celles-ci reprennent un design inspiré de la Radeon RX 6800XT Midnight Black Edition.

Le site ne donne pas les raisons du report mais précise que la Radeon RX 6400 débarquera sur le marché DIY ce même jour.

AMD vante la supériorité de sa Radeon RX 6500M sur l’Intel Arc A370M

Vitesse mémoire de 18 Gbit/s

Les Radeon RX 6X50 XT bénéficieront assurément d’une vitesse mémoire plus élevée (18 Gbit/s au lieu de 16 Gbit/s). Des fréquences GPU augmentées ne sont pas non plus exclues. Côté refroidissement, la RX 6650 XT MBA sera ventilée par une paire de ventilateurs tandis que les Radeon RX 6750 XT et RX 6950 XT profiteront d’un système à trois turbines.

Gamme Radeon RX 6000