Des Radeon RX 6950 XT proposées à plus de 3200 dollars en Australie

PowerColor a récemment listé une carte graphique Radeon RX 6750 XT ; au tour de Gigabyte d’enregistrer de nombreuses références appartenant à la série Radeon RX 6X50 XT. La marque a déposé plusieurs Radeon RX 6950 XT, RX 6750 XT et RX 6650 XT auprès de l’EEC. De son côté, momomo_us a déniché des Radeon RX 6950 XT chez des détaillants australiens.

Gigabyte a enregistré trois Radeon RX 6950 XT, une Aorus (GV-R695XTAORUSX WB-16GD), deux Gaming (GV-R695XTGAMING OC-16GD et GV-R695XTGAMING-16GD) ; trois Radeon RX 6750 XT réparties de la même manière (GV-R675XTAORUS E-12GD, GV-R675XTGAMING OC-12GD et GV-R675XTGAMING-12GD) ; quatre Radeon RX 6650 XT, deux Gaming (GV-R665XTGAMING OC-8GD et GV-R665XTGAMING-8GD) et deux Eagle (GV-R665XTEAGLE OC-8GD et GV-R665XTEAGLE-8GD). Notez au passage que l’entreprise a aussi déposé deux Radeon RX 6400.

Des prix gonflés avant la sortie

En utilisant le numéro de série GV-R695XTGAMING-OC-16GD, momomo_us a trouvé cette référence chez deux détaillants australiens, MegaBuy et Itnest. Le premier vend la carte graphique 3241 dollars, le second 3320 dollars TTC. La GST, l’équivalent de la TVA, est de 10 % en Australie. En conversion brute, ces montants équivalent à 2212 euros et 2266 euros.

Les prix pratiqués par MegaBuy pour la Radeon RX 6900 XT avoisinent les 2200 dollars, soit environ 1500 euros. Actuellement, en France la Radeon RX 6900 XT se négocie 1300 / 1400 euros en France.

Même en tablant sur une hausse des prix du même ordre que celui qui sépare la GeForce RTX 3090 (1649 euros) de la GeForce RTX 3090 Ti (2249 euros), les surcoûts pratiqués par les détaillants australiens semblent abusifs.

Rappelons que la principale plus-value des Radeon RX 6X50 XT serait une vitesse mémoire augmentée à 18 Gbit/s au lieu de 16 Gbit/s. Ces cartes débarqueraient le 10 mai prochain.