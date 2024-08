Le Ryzen 5 9600X atteint les 7 GHz sous azote liquide et pulvérise plusieurs records

Les Ryzen 9000 d’AMD viennent de battre un nouveau record : celui du processeur 6 cœurs le plus rapide du monde. Le Ryzen 5 9600X d’entrée de gamme cadencé à 5,4 GHz au maximum à atteint les 7 GHz une fois overclocké et refroidit à l’azote liquide.

Les nouveaux Ryzen 9000 d’AMD sont surprenants. A la fois efficaces et performants, ces processeurs desktops basés sur l’architecture Zen 5 auraient tout pour plaire. C’est en tout cas ce que laisse supposer les différents tests et benchmark qu’ils ont subi.

Pour fêter la sortie des premiers modèles, les Ryzen 5 9600X et 7 9700X un overclocker indonésien, Lucky_Noob, s’est attelé à une petite expérience : overclocker la puce d’entrée de gamme en LN2 (refroidissement à l’azote liquide).

Alors qu’AMD, lors de son Tech Day avait réussi à dépasser les 6,6 GHz avec son fleuron, le Ryzen 9 9950X, le processeur le moins cher de la gamme explose ce résultat. Le 9600X normalement cadencé à 5,4 GHz au maximum a établi un nouveau record en atteignant 7 GHz.

Si c’est encore un peu loin des 7,4 GHz du fleuron de la génération précédente, ce résultat est particulièrement impressionnant pour un processeur d’entrée de gamme vendu 309 euros seulement.

Le Ryzen 5 9600X l’entrée de gamme le plus rapide du monde ?

Pour arriver à ce chiffre Lucky_Noob a utilisé une carte mère MSI MEG X670E ACE et un refroidissement à l’azote liquide. De plus, chacun des 6 cœurs du Ryzen 5 9600X était configuré avec un multiplicateur par 70, le tout accompagné de 64 Go de mémoire DDR5.

Ce record de 7 GHz permet au processeur d’AMD de remporter la palme de la puce 6 cœur la plus rapide du monde en ce qui concerne les performances d’overclocking. Sachant que le surcadençage des Ryzen 9000 pourrait être facilité par de nouveaux plugins Ryzen Master, ces processeurs s’annoncent prometteurs.

La titre de processeur le plus rapide du monde revient actuellement au Core i9 14900KS d’Intel. Alors que la puce haut de gamme, le Ryzen 9 9950X est potentiellement plus performante, il serait intéressant de lui faire subir les mêmes tests d’overclocking.

Le fleuron d’AMD ainsi que le Ryzen 9 9900X devraient tous deux sortir en milieu de mois, au alentours du 15 août. S’ils font aussi bien que l’entrée de gamme ils pourraient sans doute détrôner le meilleur processeur actuel d’Intel. Néanmoins dépasser la barre des 9,1 GHz imposée par le 14900KS ne sera pas non plus une partie de plaisir.

Quoi qu’il en soit l’exploit réalisé par Lucky_Noobs et le Ryzen 5 9600X est impressionnant. Évidemment si un utilisateur lambda n’atteindra jamais 7 GHz avec le processeur d’entrée de gamme dans des conditions normales, son potentiel reste présent.

Ryzen 9 9950X Ryzen 9 9900X Ryzen 7 9700X Ryzen 5 9600X Architecture Zen 5 Coeurs / Threads 16/32 12/24 8/16 6/12 Fréquence 4.3/5.7 GHz 4.4/5.6 GHz 3.8/5.5 GHz 3.9/5.4 GHz Cache 64 Mo L3+16 Mo L2 64 Mo L3+12 Mo L2 32 Mo L3+8 Mo L2 32 Mo L3+6 Mo L2 iGPU 2 x RDNA (2 CU) Mémoire DDR5-5600 TDP 170 W 120 W 65W Date de lancement 15 août 8 août Prix $649 (785€ ?) $499 (603€ ?) $359 (430€ ?) 309€

Overclocké à l’azote liquide, le Ryzen 5 9600X bat plusieurs records.

Cadencé à 5,4 GHz au maximum en LN2, il aurait atteint 7,0 GHz.

Cette performance fait du 9600X l’un des CPU à 6 cœurs les plus rapides du marché.

