AMD Strix Halo se précise, les prochains ultrabooks seront taillés pour le gaming

©Chiphell

En règle générale, les laptop sont conçus pour de la productivité et des tâches bureautiques. Il existe bien des PC portable destinés au gaming, mais ceux-ci sont souvent lourds, épais et disposent d’une faible autonomie, les obligeant à rester en permanence sur l’adaptateur secteur. Ils ont en plus la particularité d’être très bruyants, à cause des ventilateurs fonctionnant au maximum pour refroidir au mieux les composants internes.

AMD souhaite redéfinir cet usage afin de permettre aux futurs acheteurs d’ultra-portable de bénéficier d’une expérience gaming honnête, tout en ayant un appareil fin et léger. Son CPU “Strix Halo” sous Zen 5, dont nous vous avons déjà parlé, est particulièrement attendu pour cette raison. Des internautes du forum ChipHell prétendent avoir eu accès à des informations du constructeur, leur permettant de schématiser ce futur composant.

L’AMD Strix Halo devrait permettre de se passer d’une carte graphique dédiée

À en croire les schémas publiés, le CPU est très imposant. Il repose sur la toute nouvelle architecture Zen 5 et est doté d’un iGPU (partie graphique intégrée) composé de 40 unités de calcul RDNA 3+. Le processeur devrait offrir des performances exceptionnelles (pour un SoC) en gaming, et pourrait rivaliser avec de véritables GPU dédiés. L’une des caractéristiques clés est la possibilité d’utiliser de la mémoire LPDDR5X-8533 sur un bus 256 bits, offrant une bande passante maximale de 500 Go/s.

©Chiphell

En plus de l’iGPU, l’intelligence artificielle n’est pas en reste avec l’intégration d’un NPU (Neural Processing Unit) basée sur l’architecture XDNA 2, la même que l’on retrouvera sur les processeurs “Strix Point” pour les tâches dédiées à l’apprentissage automatique. Jusqu’à 16 cœurs seront attribués à la partie CPU (8 coeurs par CCD). Enfin, la connectivité sera bien garnie puisque nous retrouverons du PCIe Gen 5 et de l’USB4 d’une rapidité de 40 Go/s, et de l’USB 3.2 Gen d’une vitesse de 20 Go/s.

©Chiphell

Il s’agit là d’un challenger redoutable face aux processeurs M3 de chez Apple, mais aussi les Core Ultra et i9 de chez Intel. D’ailleurs, à en croire les tableaux ci-dessus, les performances en gaming se rapprocheraient considérablement de GPU dédiés comme la RTX 4070 mobile lors d’un benchmark effectué sur 3DMark. Il semble par ailleurs que le processeur d’AMD réussisse à distancer le surpuissant i9-14900HX de chez Intel. Les concepteurs de CPU s’activent depuis le boom des IA afin de bouleverser l’univers de l’informatique. Comme si ce n’était déjà pas assez compliqué, Intel va aussi modifier en profondeur ses futures gammes de processeurs de 15ème génération.