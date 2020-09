AMD Zen 3 : jusqu’à 20 % de performances en plus

Selon un rapport d’Andreas Schilling qui se base sur des documents internes destinés aux OEM, les prochains CPU EPYC Milan gonfleraient les performances de 20 %. En effet grâce à une amélioration de son architecture, les performances IPC (instructions par cycle) augmenteraient de 15 %, et les 5 autres pourcents correspondraient, quant à eux, à diverses optimisations au niveau des fréquences.

Avec Zen 3, AMD adopterait également une approche différente pour la gestion de ses cœurs. Il utiliserait 64 cœurs pour les charges de travail intensifs avec des fréquences basses, puis 32 cœurs avec une augmentation des fréquences d’horloge. D’ailleurs de précédentes rumeurs parlaient de fréquences turbo atteignant 4,8 GHz.

Zen 3 : un cache L3 unifié dans le CCX

Mais ce ne sont pas les seules améliorations. Le cache L3 présent dans le Core Compute Complex (CCX) sera unifié. Au lieu d’être réparti en deux caches de 16 Mo comme c’est actuellement le cas, il serait unifié dans un seul cache de 32 Mo, directement accessible pour tous les cœurs présents dans le Core Compute Die (CCD), avec un minimum de latence.

Pour le moment, ces annonces concernent les versions professionnelles (EPYC), mais nul doute que ces avancées se retrouveront dans les versions grand public Ryzen 4000 de dénomination Vermeer. Pour rappel, après une certaine cacophonie qui laissait présager leur retard, les processeurs Zen 3 sont bien prévus pour la fin de l’année – y compris leurs déclinaisons grand public. C’est en tout cas ce qu’a laissé sous-entendre Lisa Su en personne, à travers une vidéo dans laquelle elle déclare « Zen 3 promet beaucoup en laboratoire, nous sommes sur la bonne voie pour un lancement dans le courant de l’année, et j’ai hâte de vous en dire plus ». Quelques semaines plus tard, Rick Bergman, vice-président exécutif d’AMD confirme la bonne avancée et s’engage sur la sortie des CPU Vermeer avant la fin de l’année.

