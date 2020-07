AMD : les processeurs Zen 3 arriveront sur le marché grand public avant fin 2020

Depuis le début d’année, AMD a déjà lancé plusieurs gammes de processeurs Ryzen 4000 : les Renoir pour PC portables en début d’année, et les APU Ryzen 4000 hier. Il ne manque donc plus que les Ryzen 4000 pour ordinateurs fixes, baptisés Vermeer. Rick Bergman, vice-président exécutif d’AMD, a sous-entendu que son entreprise commercialiserait des CPU Zen 3 d’ici la fin d’année et ce, sur le marché grand public.

Cette déclaration vient donc compléter celle de Lisa Su faite en début de mois. La PDG d’AMD nous assurait que les processeurs sous architecture Zen 3 arrivaient bien en 2020. Nous étions alors allés un peu vite en besogne en mentionnant les Ryzen 4000 Vermeer, puisqu’en réalité, cette assertion pouvait très bien se limiter aux processeurs EPYC Milan. Des processeurs eux aussi sous architecture CPU Zen 3 mais destinés aux centres de données.

Des CPU Zen 3 pour PC portables ?

Toutefois, comme le fait remarquer Tom’s Hardware US, il faut encore rester prudent. Rick Bergman déclare : « Alors, quelle est la prochaine étape pour AMD au sujet des PC ? Eh bien, je ne peux pas trop en dévoiler, mais je peux dire que notre voyage vers la haute performance se poursuit avec notre premier processeur client « Zen 3″ qui sera lancé plus tard cette année. Je conclurai en disant que vous n’avez pas encore vu tout ce dont nous sommes capables… ».

Ces propos restent flous. Ils se contentent d’évoquer une puce sous architecture Zen 3, et non pas explicitement les Ryzen 4000 Vermeer. Cela peut donc les concerner, mais aussi d’éventuelles puces pour PC portables. En somme, les successeurs des actuels Ryzen 4000 Renoir sous architecture Zen 2.

Certes, l’écart entre ces deux générations serait, le cas échéant, de seulement quelques mois. Cependant, il faut garder à l’esprit que ce secteur représente la majorité des ventes d’ordinateurs grand public. Par ailleurs, si l’on met les choses en perspective sous l’angle de la concurrence, au niveau des PC fixes, Intel ne lancera pas les remplaçants des Comet Lake-S, les Rocket Lake-S, avant 2021. Et ceci seront toujours gravés en 14 nm. Autant dire qu’avec sa gamme de Ryzen 3000 et Ryzen 3000XT, AMD est plutôt sereine pour les mois à venir.

Les choses sont différentes en ce qui concerne les solutions mobiles. L’offre d’Intel y est plus à même de faire de l’ombre à celle d’AMD, surtout avec l’introduction des processeurs Tiger Lake en 10 nm. Pour contrer cette offensive en 10 nm d’Intel, il est donc envisageable qu’AMD dégaine plus rapidement que prévu des puces mobiles sous architecture Zen 3.