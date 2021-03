Antec Dark Cube : un boîtier avec un compartiment coulissant

Antec lance son Dark Cube, un boîtier au design assez original. Les composants du PC prennent place dans un compartiment coulissant grâce à un système de rails. Il propose aussi des façades interchangeables en mesh ou verre trempé.

Le châssis a des dimensions de 512 x 240 x 406 mm pour un poids de 10,2 kg. Il arbore des fenêtres latérales en verre trempé et un peu de RGB en façade. Il peut accueillir une carte mère au format Mini-ITX ou Micro-ATX, une carte graphique longue de 330 mm et un ventirad haut de 175 mm.

Un emplacement 3,5 pouces et un 2,5 pouces

En matière de stockage, il n’y a qu’un emplacement 3,5 / 2,5 pouces et un 2,5 pouces. Antec livre son boîtier sans ventilateur. Il est possible d’ajouter deux turbines de 120 / 140 mm en façade et une de 120 mm à l’arrière. Pour les radiateurs, le gabarit maximal est donc de 240 mm pour celui situé à l’avant.

La connectique en façade se compose d’une paire de ports USB 3.0, d’un USB Type-C 3.1 et du jack audio.

Le prix de vente conseillé est de 209 euros et la garantie dure 2 ans.

Source : TechPowerUp