MediaTek dévoile le Dimensity 9500s, son nouveau monstre de guerre

Le catalogue de MediaTek s’étoffe avec une déclinaison “s” de son SoC haut de gamme. Le fondeur taïwanais confirme ici sa stratégie technique en s’appuyant sur une configuration CPU axée sur la performance pure, délaissant les cœurs d’efficience traditionnels.

Une architecture CPU sans cœurs efficients

Le point central de cette annonce réside dans la structure du processeur. Le Dimensity 9500s adopte une configuration en clusters « 1 + 3 + 4 » qui exclut les cœurs dédiés à l’économie d’énergie. L’objectif affiché est d’augmenter les performances multicœurs. La répartition s’établit comme suit :

1 cœur principal Cortex-X925 cadencé jusqu’à 3,73 GHz (2 Mo de cache L2).

Cortex-X925 cadencé jusqu’à 3,73 GHz (2 Mo de cache L2). 3 cœurs Cortex-X4 (1 Mo de cache L2).

Cortex-X4 (1 Mo de cache L2). 4 cœurs Cortex-A720 (512 Ko de cache L2).

Pour épauler cette puissance de calcul, MediaTek a intégré un sous-système mémoire conséquent. La puce dispose de 12 Mo de cache L3, 10 Mo de cache système (SLC) et un total de 19 Mo de cache CPU. Côté mémoire vive, le SoC prend en charge la LPDDR5X jusqu’à une vitesse de 9 600 MT/s, ainsi que le stockage UFS 4.0 avec la technologie MCQ (Multi-Circular Queue).

La gestion de ces ressources est confiée à la seconde génération du Dimensity Scheduling Engine. Ce moteur de planification a pour rôle de distribuer les tâches, d’accélérer le lancement des applications et d’optimiser la réactivité tactile, tout en tentant de maintenir l’efficacité énergétique malgré l’architecture agressive du CPU.

Partie graphique et optimisation gaming

Sur le plan graphique, le Dimensity 9500s est associé au GPU ARM Immortalis-G925. Celui-ci assure la gestion du Ray Tracing et intègre la technologie Opacity Micromap (OMM), destinée à améliorer la précision des rendus tout en optimisant les ressources.

Pour le jeu vidéo, MediaTek déploie ses solutions logicielles habituelles : le MediaTek Adaptive Gaming Technology 3.0 (MAGT) et le convertisseur de fréquence d’images (MRFC 3.0). Selon les données communiquées, la puce permet d’atteindre 165 FPS sur les titres compatibles, ou de stabiliser l’affichage à 120 FPS dans un mode optimisé pour la consommation électrique.

IA, multimédia et connectivité

Le NPU (Neural Processing Unit) intégré se concentre sur les usages liés à l’intelligence artificielle générative. Les fonctionnalités incluent l’édition photo en direct, le résumé de documents, ainsi que la génération d’images (Stable Diffusion) et de vidéos via l’IA.

Le traitement de l’image (ISP) n’est pas en reste, avec la prise en charge de capteurs jusqu’à 320 mégapixels. Le SoC gère la capture RAW 18 bits, l’enregistrement vidéo 8K en Dolby Vision, ainsi que la vidéo 4K avec effet bokeh. La définition maximale en vidéo atteint la 8K à 60 images par seconde.

Enfin, le volet connectivité s’appuie sur un modem 5G (Release-17) offrant des débits descendants théoriques de 7 Gb/s. Le SoC est compatible Wi-Fi 7 (jusqu’à 6,5 Gb/s) et propose une connectivité Bluetooth dont la portée “téléphone à téléphone” pourrait atteindre 5 kilomètres selon les spécifications techniques fournies par le constructeur.

Ce nouveau SoC vise à offrir des caractéristiques techniques de premier plan, se positionnant comme une alternative solide sur le segment des smartphones premium.