Apple CarPlay bénéficie enfin de cette application de streaming musical !

Apple vient d’annoncer une mise à jour qui plaira aux amateurs de musique classique qui font pas mal de route. En effet, Apple Music Classique est désormais intégré à CarPlay, permettant aux utilisateurs de profiter facilement de leur musique classique préférée directement depuis leur tableau de bord. Désormais, les deux applications – Apple Music et Apple Music Classique – sont accessibles via CarPlay, ouvrant de nouvelles possibilités de découverte et d’écoute des plus grandes œuvres du répertoire classique.

De la musique classique pour une conduite détendue

Jusqu’à présent, les utilisateurs devaient se contenter de l’application Apple Music pour écouter de la musique classique dans leur voiture, faute de compatibilité avec l’application dédiée Apple Music Classique. Mais grâce à cette mise à jour récente, Apple propose enfin une solution adaptée pour les amateurs de musique classique. Désormais, il est possible d’accéder à toute sa bibliothèque, ses playlists, et à diverses recommandations directement depuis l’interface de CarPlay via Apple Music Classique.

L’intégration d’Apple Music Classique dans CarPlay est pensée pour être fluide et accessible. Les utilisateurs peuvent naviguer dans leurs morceaux préférés, explorer de nouvelles recommandations et même utiliser Siri pour rechercher des compositeurs, des œuvres, des artistes ou même des instruments spécifiques. Cette fonctionnalité rend l’expérience plus immersive et pratique, permettant de découvrir ou redécouvrir des chefs-d’œuvre du classique en toute sécurité, sans quitter la route des yeux.

Apple Music Classique : une large bibliothèque

Lancée en 2023, l’application Apple Music Classique a été développée spécialement pour les amateurs de musique classique, avec une immense collection de plus de 5 millions de morceaux. Les mises à jour régulières de l’application ajoutent de nouvelles fonctionnalités, comme une section Recently Added qui propose des milliers de livrets d’albums et un Top 100 hebdomadaire pour explorer de nouvelles pièces. Accessible gratuitement pour les abonnés d’Apple Music, Apple Music Classique offre une qualité sonore optimale, indispensable pour apprécier pleinement les subtilités des compositions classiques.