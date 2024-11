Cette application numéro 1 de l’AppStore partage du streaming illégal de films Netflix, Prime Video, Canal+, …

L’application Univer Notes a été numéro 1 sur l’AppStore. Derrière l’application de prise de notes et de productivité, se cachait en fait une application de piratage massivement téléchargée.

On pourrait penser qu’après des années d’existence, les procédures de validation d’Apple pour l’App Store sont infaillibles. Cependant, une récente découverte montre qu’il est encore possible pour certaines applications douteuses de passer entre les mailles du filet. Une application appelée Univer Note a récemment attiré l’attention d’Apple pour une raison bien surprenante : derrière sa façade d’application de productivité se cache une vaste bibliothèque de films et séries piratés. Netflix, Canal+, Amazon Prime Video, Disney+, Paramount+, … tout y passe !

Univer Note : l’appli de films et séries piratés, déguisée en appli de productivité

À première vue, Univer Note semble être une application classique de prise de notes et de gestion du temps. Rien de bien passionnant vu comme ça, quoique, le succès d’Evernote à l’époque peut expliquer un tel engouement. Disponible jusqu’à ce lundi après-midi sur l’App Store, son interface et sa description sont neutres, sans rien d’extraordinaire, sauf peut-être son étonnante note de 4,9 étoiles sur 5. Pourtant, pour certains utilisateurs en France, au Canada, ont découvert une fois l’application ouverte, un menu en français donne accès à un large éventail de films et séries piratés. Les utilisateurs américains, quant à eux, ne voient que la partie « productivité » de l’application, un camouflage ingénieux pour éviter d’être détecté par les modérateurs de l’App Store.

Après avoir testé l’application, il s’est avéré qu’elle proposait des titres populaires comme Breaking Bad, The Office, OSS 117, Agatha All Along, ou encore Wolverine.

De plus, la bibliothèque de contenu est répartie en sections qui imitent les services de streaming légaux comme Netflix, Disney+, Apple TV+, Prime Video, HBO Max, Paramount+ et Crunchyroll, sans oublier des plateformes exclusivement françaises comme Canal+.

Des contenus très récents disponibles

Parmi les contenus proposés, certains films, comme Venom: The Last Dance et Terrifier 3, étaient encore tout récents en salles. Cette présence de films fraîchement sortis démontre l’efficacité avec laquelle Univer Note s’approvisionne en contenus piratés, tout en échappant à la surveillance d’Apple. L’application affiche les films en langue originale avec des sous-titres ou doublages en français, un détail destiné aux utilisateurs francophones.

Sur l’App Store il y a une appli de piratage de films et séries en streaming qui se fait passer pour une application de prise de notes (aucune idée comment ça passe les contrôles Apple), et dans les commentaires… les gens jouent tous le jeu. pic.twitter.com/gFsi1qAKM3 — Guillaume Champeau (@gchampeau) November 4, 2024

Ce n’est pas la première fois qu’une application de ce genre arrive sur l’App Store en adoptant une stratégie de camouflage. Par exemple, une application appelée Kimi, qui se faisait passer pour un outil de test de vision, a récemment utilisé une technique similaire avant d’être retirée rapidement de l’AppStore après un grand bruit médiatique.

Apple supprime in extremis l’application

Apple n’a pas tardé à retirer Univer Note de l’App Store une fois la supercherie découverte. Cependant, cet incident soulève des questions sur l’efficacité des processus de vérification de la plateforme. Les géants du streaming comme Netflix et Disney+ ne devraient pas être particulièrement ravis de constater que leurs contenus sont diffusés gratuitement et sans autorisation sur une plateforme censée être scrupuleusement surveillée.

Ce type de défaillance peut mettre Apple en situation délicate face aux ayants droit, sans compter l’impact sur sa réputation d’avoir des normes strictes de qualité et de sécurité. Malgré les mesures prises, il semble que certaines applications continuent de trouver des moyens pour contourner les filtres, utilisant des astuces de géolocalisation ou de belles supercheries, afin de tromper le système d’Apple.