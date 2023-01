Apple dévoile ses MacBook Pro armés de M2 Max / Pro : jusqu’à 12 cœurs CPU et 38 cœurs GPU

Des ordinateurs proposés à partir de 2 400 et 3 700 euros qui profitent des nouvelles puces d’Apple. La M2 Pro propose 10 ou 12 cœurs CPU et jusqu’à 19 cœurs GPU ; la M2 Max 12 cœurs CPU et jusqu’à 38 cœurs GPU.

Apple vient tout juste d’officialiser les MacBook Pro 14 et 16 pouces, et par la même occasion ses nouvelles M2 Pro et M2 Max. La marque à la pomme présente cette dernière comme « la puce la plus puissante et la plus efficace au monde pour un ordinateur portable professionnel ». La M2 Max rendrait le MacBook Pro « jusqu’à 6 fois plus rapide que le MacBook Pro Intel le plus performant ». Outre l’amélioration des performances, Apple promet également une autonomie accrue, pouvant atteindre 22 heures (MacBook Pro 16 pouces).

© Apple

Lancée en juin 2022, la M2 possède 8 cœurs CPU et 10 cœurs GPU. Comme les M1 Pro, M1 Max puis M1 Ultra, les M2 Pro et Max augmentent le nombre de cœurs, et mettent surtout l’accent sur la partie GPU. Les puces M2 Pro et M2 Max conservent le Neural Engine 16 cœurs et la Secure Enclave de la M2. Apple argue que ses « puces M2 Pro et M2 Max livrent des performan­ces CPU jusqu’à 20 % supérieu­res et des performances de GPU jusqu’à 30 % supérieures à celles des puces M1 Pro et M1 Max pour la même enveloppe de puissance ».

© Apple

Apple présente ses iPad Pro 2022, propulsés par la M2

M2 Pro : 40 milliards de transistors

La M2 Pro possède 40 milliards de transistors, soit 20 % de plus que la M1 Pro et deux fois plus que la M2. La puce a 10 ou 12 cœurs CPU (jusqu’à huit cœurs haute performance et quatre cœurs haute efficacité) et jusqu’à 19 cœurs GPU (deux options : M2 Pro à 12 cœurs CPU / 19 cœurs GPU ; M2 Pro à 10 cœurs CPU / 16 cœurs GPU). Cette puce gère jusqu’à 32 Go de mémoire unifiée et 200 Go/s de bande passante mémoire.

M2 Max : 67 milliards de transistors

Apparue dans Geekbench il y a quelques semaines, la M2 Max implique 67 milliards de transistors. Elle propose 12 cœurs CPU dans tous les cas et embarque jusqu’à 38 cœurs GPU (Apple propose également une version avec 30 cœurs GPU). La puce gère jusqu’à 96 Go de mémoire unifiée et une bande passante mémoire de 400 Go/s.

MacBook Pro 14 et 16 pouces

Ces deux ordinateurs sont disponibles en précommande dès à présent à partir de 2 399 euros pour le MacBook Pro 14 pouces et de 3 699 euros pour le MacBook Pro 16 pouces. Les expéditions débuteront dès le 24 janvier.

Ces machines bénéficient notamment d’un écran Liquid Retina XDR avec 10 000 mini-LED, pour une luminosité de pointe de 1600 cd/m².

© Apple

© Apple

Sources : Apple 1, Apple 2