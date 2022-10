Apple présente ses iPad Pro 2022, propulsés par la M2

Apple a présenté plusieurs nouveaux produits au cours de la nuit. Deux nous intéressent particulièrement – enfin surtout le premier –, les iPad Pro et iPad. La version Pro embarque la puce M2 à 8 cœurs CPU / 10 cœurs GPU / 16 cœurs neuronaux officialisée en juin dernier. L’iPad se contente pour sa part de l’A14 Bionic (6 cœurs CPU / 4 cœurs GPU / 16 cœurs neuronaux). Les deux iPad fonctionnent sous iPadOS 16.

L’iPad Pro est proposé en cinq capacités : 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To et 2 To. Les trois plus faibles capacités impliquent 8 Go de RAM, les deux plus grandes 16 Go de RAM.

iPad Pro 2022

La marque à la pomme propose deux modèles d’iPad Pro, un 11 pouces et un 12,9 pouces. Tous deux possèdent un écran Liquid Retina XDR : d’une définition de 2388 x 1668 pixels dans le premier cas, de 2732 x 2048 pixels dans le second, pour une résolution identique de 264 ppi. La version 11 pouces a des dimensions de 247,6 x 178,5 x 5,9 mm et affiche 466 grammes sur la balance, dans sa variante Wi-Fi (Wi Fi 6E), *470 grammes dans sa variante cellulaire. L’iPad Pro 12,9 pouces mesure 280,6 x 214,9 x 6,4 mm et pèse 682 grammes ou 685 grammes (modèle cellulaire). Ces machines possèdent un système audio à quatre haut-parleurs, deux caméras (une de 12MP et une de 10MP) et un port Thunderbolt / USB 4 notamment.

Les précommandes sont ouvertes ; les expéditions débuteront à partir du 26 octobre. Comptez 1069 euros minimum pour l’iPad Pro 11 pouces, 1469 euros minimum pour l’iPad Pro 12,9 pouces.

iPad 2022

L’iPad bénéficie d’un écran Liquid Retina de 10,9 pouces offrant une définition maximale de 2360 x 1640 pixels (résolution toujours de 264 ppi). Ce modèle mesure 248,6 x 179,5 x 7 mm et pèse 477 ou 481 grammes pour la version cellulaire. Il propose du Wi-Fi 6, un système audio à deux haut-parleurs et deux caméras de 12 MP.

Les clients ont le choix entre deux capacités (64 Go ou 256 Go) et quatre coloris (argent, bleu, rose, jaune). Nous ignorons la quantité de RAM. L’iPad 2022 est en précommande à partir de 589 euros (64 Go) et 789 euros (256 Go). Comme pour les iPad Pro, Apple commencera les expéditions à partir du 28 octobre.

Source : Apple (iPad Pro / iPad)