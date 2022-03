Apple M1 Ultra : 114 milliards de transistors, 20 cœurs CPU, 64 cœurs GPU

Après les M1, M1 Pro et M1 Max, la famille Apple Silicon continue de s’agrandir avec la M1 Ultra. Cette puce, toujours gravée en 5 nm, va faire ses débuts au sein du Mac Studio dont nous parlerons dans la suite de l’article ; attardons nous d’abord sur le nouveau SoC. Concrètement, il s’agit ni plus ni moins d’une paire de M1 Max réunie grâce à l’architecture UltraFusion. Celle-ci permet une bande passante entre les deux processeurs de 2,5 To/s.

Le résultat obéit à une logiquement purement mathématique : la M1 Ultra multiplie par deux les spécifications maximales de la M1 Max. Le SoC se compose ainsi de 114 milliards de transistors, embarque 20 cœurs CPU (16 cœurs haute performance FireStorm et 4 cœurs à haute efficacité énergétique IceStorm) et 64 cœurs GPU. La quantité de mémoire unifiée maximale passe à 128 Go avec une passante totale de 800 Go/s. Enfin, un moteur neuronal à 32 cœurs capable d’effectuer 22 trillions d’opérations par seconde complète le tableau.

Des performances comparables à celles du Core i9-12900K et de la RTX 3090 d’après Apple

Apple promet des performances CPU multicœurs supérieures à celles du Core i9-12900K associées à une consommation moindre (Apple ne précise pas le TDP de sa M1 Ultra). Côté GPU, la marque à la pomme n’hésite pas à mesurer les prestations des 64 cœurs GPU (8192 unités d’exécution) à celles de la GeForce RTX 3090 de NVIDIA… Bon, les benchmarks utilisés restent un mystère.

Johny Srouji, vice-président principal de la branche Hardware Technologies d’Apple, déclare : « La M1 Ultra est un autre game changer pour le silicium d’Apple qui, une fois de plus, va bouleverser l’industrie du PC. En connectant deux puces M1 Max avec notre architecture de packaging UltraFusion, nous sommes en mesure de faire évoluer le silicium d’Apple vers de nouveaux sommets sans précédent. Avec son puissant processeur, son GPU massif, son incroyable moteur neuronal, son accélération matérielle ProRes et son énorme quantité de mémoire unifiée, la M1 Ultra complète la famille M1 et devient la puce la plus puissante et la plus performante au monde pour un ordinateur personnel. »

La M1 Max se mesure aux RX 6800M et RTX 3080 mobile sur GFXBench 5

Mac Studio, premier ordinateur équipé de la M1 Ultra

La M1 Ultra sera inaugurée par le Mac Studio. C’est un petit ordinateur de bureau qui mesure 19,7 x 19,7 x 9,5 cm. Les premières livraisons sont prévues le 18 mars mais les précommandes sont ouvertes dès à présent. Apple propose une version M1 Max à un tarif débutant à 1999 dollars. Pour s’offrir les services de la M1 Ultra, le ticket d’entrée passe à 3999 dollars.

La mouture dotée d’un M1 Max autorise jusqu’à 64 Go de mémoire unifiée, tandis que la configuration à base de M1 Ultra permet 128 Go de mémoire. En matière de stockage, la quantité maximale est de 8 To.

Concernant la connectique, ce Mac Studio propose notamment, et quel que soit le modèle, quatre ports Thunderbolt 4, un port 10 GbE, une paire de ports USB Type-A, une sortie HDMI et une prise audio pro.

Enfin, précisons que le Mac Studio peut prendre en charge jusqu’à quatre écrans Pro Display XDR d’Apple et un téléviseur 4K.

Source : Apple