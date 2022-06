Apple présente son SoC M2 : 8 cœurs CPU, 10 cœurs GPU

Un SoC offrant des performances CPU et GPU respectivement 18 % et 35 % supérieures à la M1 selon Apple.

Apple a présenté une nouvelle puce Apple Silicon lors de la WWDC 2022, la M2. Elle conserve 8 cœurs CPU, comme la M1 lancée en novembre 2020, mais gagne 2 cœurs GPU. Sur la diapositive officielle, Apple revendique une hausse des performances CPU de 18 % et GPU de 35 %.

La M2 est toujours conçue sur un nœud 5 nm, mais de seconde génération ; probablement le N5P de TSMC. Le SoC comprend ainsi 20 milliards de transistors, contre 16 milliards pour son ancêtre. La puce supporte désormais jusqu’à 24 Go de mémoire LPDDR5, hérite d’un moteur neuronal à 16 cœurs annoncé 43 % plus performant que celui de la M1, avec une capacité de traitement de 15,8 trillions d’opérations par seconde.

Caractéristiques Apple M2

Si le nombre de cœurs haute performance reste de 4, ceux de la M2 profitent de 16 Mo de cache L2 partagé et non plus seulement de 12 Mo. Pas de changement pour les cœurs à haute efficacité énergétique en revanche.

Concernant la partie GPU, la M2 bénéficie donc de deux cœurs supplémentaires. La puissance théorique du GPU passe ainsi à 3,6 TFLOPS, contre 2,6 TFLOPS pour celui de la M1. Le moteur multimédia prend en charge le codage/décodage H.264, HEVC et ProRes jusqu’à la définition 8K. Il ne peut toujours gérer que deux écrans simultanément.

La bande passante mémoire maximale atteint désormais 100 Go/s grâce au passage à la LPDDR5 (LPDDR4X pour la M1). La quantité maximale de RAM supportée passe de 16 Go à 24 Go, soit une hausse de 50 %.

SoC Apple Silicon M2 CPU Apple Silicon M1 CPU Nombre de transistors 20 milliards 16 milliards Coeurs Performance 4 4 Coeurs efficacité énergétique 4 4 Architectures CPU (P- / E-Core) Avalanche / Blizzard ? Firestorm / Icestorm Mémoire 24 Go de LPDDR5 (100 Go/s) 16 Go de LPDDR4X-4266 (68 Go/s) Cache L2 partagé (P- / E-Core) 16 Mo / 4 Mo 12 Mo / 4 Mo Instruction Cache (P- / E-Core) 192 / 192 Ko 192 / 192 Ko Data Cache (P- / E-Core) 128 / 64 Ko 128 / 64 Ko Cœurs GPU 10 8 TFLOPS 3,6 2,6 Gigatexels/Second 111 82 Gigapixels/Second 55 41 Performance moteur neuronal 15,8 TOPS 11 TOPS

Rappelons que la famille M1 comprend la puce éponyme, les M1 Pro, M1 Max et M1 Ultra.

Performances Apple M2

Apple se livre à plusieurs comparaisons M2 / M1 mais aussi M2 / Intel Core. Ces dernières sont dans la même veine que celle opposant la M1 Ultra d’Apple à la GeForce RTX 3090 : la marque à la pomme compare les puces à limite de puissance égale plutôt qu’à performances maximales. C’est donc un exercice toujours aussi étrange consistant peu ou prou, pour faire une analogie avec une course automobile, à faire rouler une Ferrari et une Clio sur un circuit où la vitesse maximale serait fixée à 50 km/h ; à demander à Usain Bolt de ne surtout pas courir à pleine vitesse lors d’un sprint pour prendre une autre image.

Les premières machines à embarquer une puce M2 seront les MacBook Air et MacBook Pro. Le premier est refroidi de manière entièrement passive, sans ventilateur, tandis que le second mobilise un système de refroidissement actif. Ces deux ordinateurs sont attendus le mois prochain.