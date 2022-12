La M2 Max à 12 cœurs CPU surgit dans Geekbench

Apple a lancé sa M2 en juin dernier. Cette puce possède 8 cœurs CPU et 10 cœurs GPU. Comme elle l’avait fait avec sa M1, qui a eu droit à des versions M1 Pro, M1 Max puis M1 Ultra, la marque à la pomme proposera certainement des variantes de M2. À commencer par la M2 Max, désormais recensée dans Geekbench.

Le logiciel identifie explicitement le processeur à 12 cœurs CPU comme étant la M2 Max. Cette mouture gagnerait donc quatre cœurs CPU par rapport à son modèle (contre deux pour la M1 Max rapport à la M1). Geekbench renseigne une fréquence de base de 3,54 GHz. Le système Mac 14,6 fonctionne sous macOS 13.2 (une version encore non publiée) et possède 96 Go de RAM. Il réalise 1835 points en test mono-cœur et 13 855 points en test multicœurs.

Apple aurait aidé l’entreprise chinoise YMTC à débaucher des ingénieurs

L’accent toujours mis sur les performances GPU ?

Le MacBook Pro avec M2 (8 cœurs CPU) a des moyennes de respectivement 1899 et 8736 points. Les écarts avec la M2 Max sont ainsi de -3,4 % et +58,6 %. Pour une autre comparaison, sachez que les iMac Intel de 2020 avec Core i7-10700K ont une moyenne de 1250 points en mono-cœur et de 8157 points en multicœurs.

Vous le constatez, la hausse des performances multicœurs est assez prosaïquement corrélée à la hausse du nombre de cœurs CPU. Précisons toutefois qu’avec ses M1 Pro et M1 Max, Apple a surtout mis l’accent sur les performances GPU, en augmentant le nombre de cœurs : jusqu’à 32 contre 8 pour la M1. Ainsi, avec la M2 Max, l’entreprise continuera peut-être de prioriser la hausse des performances GPU ; un aspect non exploré par ce benchmark.

Pour le moment, la M2 n’est intégrée qu’aux MacBook Air 2022, MacBook Pro et iPad Pro 2022. La M2 Max devrait équiper d’autres MacBook Pro ainsi que le Mac Studio. Enfin, Apple préparerait aussi une M2 Pro, et potentiellement une M2 Extreme à 48 cœurs CPU et 152 cœurs GPU.