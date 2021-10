Apple M1 Pro et M1 Max : des M1 hypertrophiées de cœurs GPU

L’Apple M1 a désormais deux petites sœurs sur le plan de la chronologie mais deux grandes sur celui des performances, les M1 Pro et M1 Max. Ces deux puces, officialisées par la marque lors d’un évènement diffusé au cours de la nuit, équiperont des MacBook Pro 14 et 16 pouces dans un premier temps.

Concernant le nombre de cœurs CPU, l’évolution est plutôt légère, puisque ces M1 Pro et Max n’en embarquent non pas 12 comme le suggéraient certaines fuites mais jusqu’à 10, contre 8 pour l’Apple M1. Pas de changement concernant le moteur neural, qui reste à 16 cœurs.

En revanche, ces nouvelles M1 possèdent nettement plus de cœurs graphiques, jusqu’à 32 dans le cas de la M1 Max (8 au mieux pour la M1) et profitent d’une bande passante mémoire elle aussi fortement accrue : 200 Go/s pour la M1 Pro et 400 Go/s pour la M1 Max. Apple indique que la M1 Pro peut gérer une paire d’écrans Pro Display XDR, tandis que la M1 Max prend en charge simultanément jusqu’à trois Pro Display XDR et un téléviseur 4K. Enfin, ces puces supportent plus de mémoire vive : de 16 Go pour la M1, la quantité maximale atteint 32 Go pour la M1 Pro et 64 Go pour la M1 Max.

Apple M1 : les ‘petits’ cœurs Icestorm se mesurent aux ‘gros’ cœurs Firestorm

Comparaison M1, M1 Pro, M1 Max

Le tableau ci-dessous facilite la comparaison entre les trois SoC.

SoC M1 M1 Pro M1 Max Nœud de gravure 5 nm 5 nm 5 nm Nombre de transistors 16 milliards 33,7 milliards 57 milliards Cœurs CPU 8 8 ou 10 10 Cœurs GPU 7 ou 8 14 ou 16 24 ou 32 Bande passante mémoire 68,25 Go/s 200 Go/s 400 Go/s Mémoire vive max 16 Go 32 Go 64 Go

Concernant les performances, Apple fournit les résultats qui suivent.

MacBook Pro 14 et 16 pouces

Les M1 Pro et M1 Max équiperont les MacBook Pro de 14 et 16 pouces. Dans les deux cas, les machines s’appuient sur un refroidissement actif ; pour rappel, le MacBook Air muni d’une M1 est refroidi passivement, contrairement aux MacBook Pro 13 pouces et Mac Mini.

Les MacBook Pro 14 pouces et MacBook Pro 16 pouces sont disponibles en précommande et seront livrés à partir du 26 octobre. Pour le premier, les tarifs débutent à 2 249 euros pour le modèle équipé d’une M1 Pro à 8 cœurs CPU / 14 cœurs GPU et 16 Go de mémoire unifiée. Comptez 2 749 euros pour la version armée d’une M1 Pro à 10 cœurs CPU / 16 cœurs GPU. C’est d’ailleurs le prix d’entrée du modèle 16 pouces équipé du même SoC, mais la facture atteint 3 849 euros pour la version dotée de la M1 Max et de 32 Go de mémoire unifiée.

Toutes les machines embarquent un écran Liquid Retina XDR, d’un Magic Keyboard avec Touch ID et possèdent entre autres trois ports Thunderbolt 4. Apple annonce une autonomie de 17 heures pour la MacBook Pro 14 pouces (lecture vidéo) et de 21 heures pour le modèle 16 pouces. Les ordinateurs fonctionnent sous Monterey macOS.