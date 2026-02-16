Apple Event du 4 mars : voici tout ce qui devrait être annoncé

Apple a confirmé la tenue d’un événement presse le 4 mars prochain à New York, Londres et Shanghai, au cours duquel la marque devrait dévoiler ses nouveaux MacBook équipés de puces M5 ainsi que des mises à jour de la gamme iPad.

Apple a officialisé la tenue de son premier événement de l’année. Le géant à la pomme a adressé des invitations à la presse pour un “Apple Experience” qui se déroulera à New York le 4 mars à 15 heures (heure de Paris). Selon le site MacRumors, des déclinaisons de cet événement auront également lieu simultanément à Londres et à Shanghai. Apple n’a pas encore précisé si une diffusion publique en ligne était prévue.

De nouveaux Mac attendus

Cet événement devrait être l’occasion pour Apple de présenter plusieurs nouveaux produits. Le journaliste Mark Gurman, de Bloomberg, avait indiqué début février que l’entreprise prévoyait une série d’annonces matérielles “dès la semaine du 2 mars”.

Parmi les produits pressentis figurent un nouveau MacBook Air ainsi que des versions actualisées des MacBook Pro 14 et 16 pouces. Ces derniers embarqueraient les puces M5 Pro et M5 Max, après la sortie en octobre dernier d’un MacBook Pro équipé de la puce M5 de base. Des rumeurs évoquent également un MacBook d’entrée de gamme, qui serait proposé en plusieurs coloris : jaune clair, vert clair, bleu et rose.

Des iPad également au programme

Du côté des tablettes, Apple pourrait profiter de l’événement, ou d’une annonce ultérieure, pour dévoiler un iPad d’entrée de gamme doté d’une puce A18, compatible avec les fonctionnalités Apple Intelligence. L’iPad Air pourrait lui aussi faire l’objet d’une mise à jour avec l’intégration de la puce M4.

Par ailleurs, des versions renouvelées du Mac Studio, du Studio Display et du Mac mini sont attendues dans le courant de l’année, sans que des dates précises aient été communiquées.

Un iPhone 17e au programme ?

Apple pourrait également annoncer un iPhone 17e, successeur de l’iPhone 16e. Ce dernier aurait été testé sur GeekBench, annonçant des performances assez solides. Cependant, de nets doutes subsistent encore quant à la fiabilité de ce test et aux caractéristiques du produit.

En effet, un iPhone 17e avec 10 Go de RAM, cela peut en étonner plus d’un. Pourtant, il ne fait nul doute qu’Apple ne lancera pas de nouveau smartphone des gammes “classiques” au printemps.