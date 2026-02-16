Un iPhone 17e repéré sur Geekbench ? La fiche technique sème le doute sur ce futur smartphone d’Apple

Une entrée repérée sur Geekbench 6 prétend révéler les performances du prochain téléphone d’entrée de gamme d’Apple. Plusieurs incohérences invitent toutefois à la prudence.

De nouvelles informations concernant l’iPhone 17e circulent en ligne. Alors que de précédentes fuites évoquaient une date de présentation fixée au 19 février, dans la lignée du calendrier adopté l’an dernier pour l’iPhone 16e, c’est cette fois une fiche technique issue de la base de données Geekbench 6 qui alimente les discussions. Celle-ci a été relayée initialement par le compte X d’Abhishek Yadav.

Des scores et des caractéristiques à prendre avec précaution

Selon cette entrée Geekbench, un appareil portant l’identifiant inhabituel « iPhone99,11 » afficherait un score de 2 560 points en performances monocœur et de 8 553 points en multicœur. La fiche mentionne également un processeur à huit cœurs ainsi que 10 Go de mémoire vive, contre 8 Go sur l’iPhone 16e.

Ces chiffres appellent toutefois plusieurs réserves. Premièrement, la fréquence de base indiquée est de 3,76 GHz. Or, des fuites antérieures suggéraient que l’appareil embarquerait une version adaptée de la puce A19, dont la fréquence de base serait plutôt de 4,26 GHz. Un écart notable qui jette le doute sur l’authenticité du listing.

Un identifiant d’appareil suspect

L’identifiant « iPhone99,11 » pose également question. L’iPhone 16e porte le numéro de modèle « iPhone17,5 ». Si Apple suivait sa nomenclature habituelle, le successeur devrait logiquement s’appeler « iPhone18,5 » ou un identifiant proche, et non « iPhone99,11 », un numéro qui s’écarte radicalement de la convention établie.

Par ailleurs, le nom de la carte mère mentionné dans la fiche “VPHONE600AP” ne correspond pas aux désignations récemment associées aux appareils Apple. À titre de comparaison, l’iPhone 17 est lié à l’identifiant « V57AP » et l’iPhone 16e à « V59AP ». L’écart est suffisamment marqué pour renforcer l’hypothèse d’une entrée falsifiée.

Ce que les autres fuites indiquent

En dehors de cette fiche Geekbench contestée, d’autres informations ont circulé au sujet de l’iPhone 17e. L’appareil serait doté de la recharge sans fil à 25 W et de la compatibilité MagSafe. Certaines sources évoquent aussi une caméra frontale de 18 mégapixels intégrant la fonctionnalité Center Stage.

Côté tarification, le prix de lancement resterait identique à celui de l’iPhone 16e, soit 599 dollars aux États-Unis.