Apple présente ses MacBook Air, Mac mini et iPad Pro versions 2020

Comme chaque année, Apple rafraîchit son catalogue produits. On commence par le MacBook Air, désormais vendu moins cher et avec plus de stockage. En outre, il abandonne son clavier papillon au profit d’un clavier Magic Keyboard. Clavier qu’on retrouve également sur le MacBook Pro 16 pouces et comme vous le verrez plus bas, en accessoire pour l’iPad Pro.

La firme propose plusieurs configurations avec des processeurs Intel de 10e génération (Ice Lake). Cela débute avec un Core i3 double cœurs cadencé à 1,1 GHz (3,2 GHz en Turbo Boost) et va jusqu’au Core i7 à quatre cœurs et une fréquence de 1,2 GHz (3,8 GHz en Turbo Boost). Pour le stockage, quatre capacités de SSD au programme, du 256 Go au 2 To. Pour la mémoire, c’est 8 ou 16 Go de LPDDR4X-3733. La connectique se compose de deux ports Thunderbolt 3 (USB-C) et d’une connectivité Wi-Fi 802.11ac et Bluetooth 5.0. La machine la moins onéreuse se négocie 1199 euros et la plus chère, 2579 euros.

Apple envisage de lancer des Mac avec des processeurs ARM dès 2021

Mac Mini et iPad Pro

Les Mac mini restent sur des processeurs Intel de 8e génération. En l’occurrence un Core i3 quadricœur à 3,6 GHz avec 6 Mo de mémoire cache N3 partagée, un Core i5 hexacœur à 3 GHz (Turbo Boost jusqu’à 4,1 GHz) avec 9 Mo de mémoire cache N3 partagée ou un Core i7 hexacœur à 3,2 GHz (Turbo Boost jusqu’à 4,6 GHz) avec 12 Mo de mémoire cache N3 partagée. De base, l’appareil embarque 8 Go de mémoire SO-DIMM DDR4-2666 mais il est possible d’opter pour 16, 32 voire 64 Go. Enfin, pour le stockage, c’est un SSD de 256 Go au minimum et 2 To au maximum. La configuration la plus modeste coûte 929 euro. La mieux équipée, 3664 euros. Par ailleurs, Apple précise que tous les Mac mini sont fabriqués avec 100 % d’aluminium recyclé.

On termine avec l’iPad Pro. Décliné dans des versions 11 et 12,9 pouces, il embarque de 128 Go à 1 To de stockage et s’arme d’une dalle Liquid Retina de 120 Hz. Celle-ci offre une luminosité de 600 cd/m². Une puce A12Z Bionic avec 8 cœurs se charge d’alimenter l’appareil. Enfin, à partir d’avril, Apple proposera un accessoire Keyboard Magic. Ce clavier doté d’un trackpad devrait cependant en dissuader plus d’un : 339 euros pour la version 11 pouces et 399 euros pour la version 12,9 pouces. C’est certes onéreux, mais toujours moins que quatre roulettes à 480 euros ! Vous pouvez retrouver la vidéo de présentation ci-dessous.