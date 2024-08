ASUS : les cartes mères X870 vendent la mèche, les Ryzen 9000X3D en AM5 existent

ROG Strix X870-A ©ASUS

ASUS, à l’occasion de la Gamescom 2024, a fait le plein d’annonces et de nouveaux produits à destination des aficionados de PC gamer, des travailleurs et créatifs. L’entreprise a notamment dévoilé une toute nouvelle fournée de cartes mères utilisant les chipset X870 et X870E provenant des séries ROG, TUF, Prime et ProArt.

Chacune d’elles étant une plateforme AM5, elles sont toutes compatibles avec les nouveaux processeurs d’AMD : les Ryzen 9000. Ces neuf cartes mères intègrent également des fonctionnalités avancées liées à l’intelligence artificielle ainsi qu’une ribambelle de nouveautés technologiques.

Ainsi, les plateformes d’ASUS améliorent leur connectique et leurs outils afin d’optimiser les performances et d’offrir une expérience de haut niveau pour ses consomamteurs. Évidemment, c’est ce que prétend la firme et il est encore trop tôt pour être certain de leur capacité.

Neuf cartes mères AM5 flambant neuves

ROG CROSSHAIR X870E HERO ©ASUS

Quoi qu’il en soit, au vu de leurs fonctionnalités et des nouveautés qu’elles apportent, ces modèles inédits s’annoncent tout de même prometteurs. D’autant plus qu’elles ont une petite surprise pour les joueurs et auraient vendu la mèche sur le prochain modèle de processeur basé sur l’architecture Zen 5 d’AMD.

Pour commencer, l’intelligence artificielle devrait être utilisée pour l’overclocking, le refroidissement et la gestion réseau. La prise en charge de la DDR5 est bien entendu présente ainsi que la norme PCIe 5.0 et USB4. Le support du Wi-Fi 7 sera également de la partie. Les neuf modèles de cartes mères sont les suivants :

ROG CROSSHAIR X870E HERO Alimentation 18+2+2 phases. Prise en charge de la mémoire DDR5 avec la technologie NitroPath.

ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI Prise en charge de la mémoire DDR5 jusqu’à 8400 MT/s. Cinq emplacements SSD M.2, support du WIFI7, et une large gamme de ports d’E/S.

ROG STRIX X870-F GAMING WIFI Quatre emplacements SSD M.2. Support de la DDR5 jusqu’à 8000 MT/s.

ROG STRIX X870-A GAMING WIFI Alimentation 16+2+2 phases et support PCIe 5.0 x16. Supporte jusqu’à 192 Go de DDR5 à des vitesses élevées.

ROG STRIX X870-I GAMING WIFI Format Mini-ITX, un slot PCIe 5.0 x16 et prise en charge de la mémoire DDR5. Système de refroidissement actif pour les VRM. Deux emplacements SSD M.2 et des ports USB rapides.

TUF GAMING X870-PLUS WIFI Quatre emplacements SSD M.2, Wi-Fi 7, et Ethernet 2,5 GbE.

ProArt X870E-CREATOR WIFI Intègre des ports LAN 10 GbE et USB4. Quatre emplacements SSD M.2 et des slots PCIe 5.0 x16.

PRIME X870-P WIFI et PRIME X870-P Supporte de la mémoire DDR5 jusqu’à 8000 MT/s.



En somme, les chipset X870 et 870E, avec le support de la mémoire DDR5 entre 8000 et 8400 MT/s, rend ces cartes mères plus rapides et elles devraient offrir une meilleure bande passante par rapport aux générations précédentes.

Idem pour le Wi-Fi 7, une nouvelle norme réseau bien plus rapide que le Wi-Fi 6E actuel. Enfin, l’intégration de l’IA donne un certain avantage à ces plateformes et devrait faciliter leur usage. L’overclocking et le refroidissement seraient simplifiés, ce qui est toujours bon à prendre.

Si tout cela est très intéressant, il faut tout de même rappeler que les cartes mères AM5 de génération précédente utilisant les chipsets X670 et 670E sont compatibles avec les Ryzen 9000. Les nouveaux modèles d’ASUS sont donc plutôt orientés vers des consommateurs s’apprêtant à monter un nouvel ordinateur.

ASUS et ses cartes mères ont vendu AMD

ASUS X870E/X870/B850/B840 ― the best motherboards featuring AMD Ryzen™ 9000 series processors for incredible gaming, professional-grade productivity, and magical AI experienceshttps://t.co/3gNMF1wlCM pic.twitter.com/f8ylR7NNp4 — 188号 (@momomo_us) August 20, 2024

Les cartes mères ASUS X870E et X870 semblent être une base solide pour les utilisateurs souhaitant tirer le meilleur parti des processeurs Ryzen 9000. Petit bonus, le leaker Momo_US a réussi à dénicher une information assez intéressante dans le code source du site internet d’ASUS consacré aux nouvelles plateformes.

Il semblerait que la compatibilité des cartes mères inclut également un modèle très attendu de processeur : les Ryzen 9000X3D. Ces puces 3D V-Cache devraient offrir des performances supérieures en jeu par rapport au Ryzen 9000 conventionnel. Sachant que les 7000X3D sont meilleurs que les processeurs Zen 5, de nombreux espoirs reposent sur cette nouvelle génération.