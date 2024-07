X600TM-ITX : ASRock miniaturise l’AM5, pour des mini PCs ultrafins mais surpuissants

©ASRock

Le monde des cartes mères mini-ITX vient de s’agrandir. ASRock, après avoir commercialisé en 2022 la Z690 Phantom Gaming-ITX/TB4, recommence, mais cette fois-ci son nouveau produit n’est pas tourné vers les processeurs Alder Lake d’Intel.

La X600TM-ITX fraîchement dévoilée est la toute première plateforme AM5 au format Thin mini-ITX offrant une prise en charge des Ryzen 9000 d’AMD. Alors que leur date de sortie est repoussée au mois d’août, ASRock prend les devants avec une carte encore plus fine que les mini-ITX traditionnelles.

L’entreprise précise, en revanche, que seuls les processeurs de 65 W seront pris en charge. Parmi les Ryzen 9000, cela comprend donc uniquement les Ryzen 7 9700X et 5 9600X. Les générations précédentes (8000 et 7000) avec un TDP similaire sont également de la partie.

Que propose la X600TM-ITX ?

Cette carte mère X600TM-ITX serait également compatible avec les systèmes de refroidissement pour CPU Intel. La mémoire Dual DDR5 6400+(OC) MHz est prise en charge avec une capacité maximale de 96 Go. La plateforme peut contenir quatre dispositifs de stockage avec deux sockets Hyper M.2 (PCIe Gen4 x4 et SATA 6 Go) et deux ports SATA 6 Go, et de nombreuses variantes sont proposées côté entrées/sorties (VGA et/ou HDMI et/ou DisplayPort, USB Type-A et/ou Type-C…).

Les contraintes thermique et électriques de cette carte mère ASRock et de ce format ultra-compact interdisent sans surprise l’installation de CPU haut de gamme et trop énergivores. Le support d’un TDP maximal de 65 W limite ainsi ses possibilités.

Elle ne mesure que 17 par 17 centimètres, ce qui met également un frein au nombre de slots de ports et de connecteurs présents. En revanche, son format plus fin peut sembler idéal pour les utilisateurs qui souhaitent monter un mini PC tout en bénéficiant des nouvelles puces d’AMD.

Une carte mère Thin mini-ITX conçue pour les mini-PC ?

Finalement, cette carte mère pourrait être trouvée dans divers appareils pouvant se glisser dans des espaces restreints et ne consommant pas trop d’énergie. Les mini-PC en sont un exemple, mais la X600TM-ITX pourrait être présente dans d’autres machines :

Les solutions tout-en-un (AIO, des PC intégrés dans un écran)

Des systèmes embarqués (domotique, machines industrielles, miroirs intelligents, etc…)

Les serveurs domestiques

Des HTPC (PC de cinéma maison)

La compatibilité avec les Ryzen 9000 suggère néanmoins que cette carte mère serait plus adaptée aux mini PC. Des benchmarks du Ryzen 5 9600X dévoilent une augmentation des performances limitée par rapport au 7600X mais malgré tout présente (+12 %).

La norme la plus récente des Thin mini ITX indique une épaisseur de 20 mm maximum (PCB inclus) tandis que les cartes mini-ITX peuvent atteindre les 57 mm. Le format plus fin des cartes Thin mini-ITX permettrait de gagner de la place dans un mini-PC.

En revanche, tous les ventirads ne sont pas compatibles avec ce format. La norme Thin Mini-ITX impose en effet certaines configurations. Le système de refroidissement doit être installé sur les côtés de la plateforme afin de respecter la restriction des 20 mm d’épaisseur et favoriser la circulation d’air. Enfin le souffleur ne doit pas dépasser les 19 mm pour une dissipation thermique optimale.