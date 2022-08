ASRock A380 Challenger ITX 6GB OC : une Arc A380 petit format et overclockée d’usine

ASRock propose sa version de l’Intel Arc A380 : des MHz en plus côté GPU et une carte graphique très compacte.

Crédit : ASRock

Si Gunnir commercialise d’ores et déjà l’Arc A380 en Chine (ce qui nous a permis de tester cette carte graphique), c’est au tour d’ASRock de présenter sa propre carte graphique basée sur le GPU d’entrée de gamme d’Intel. Baptisée Arc A380 Challenger ITX 6GB OC, cette carte est plus compacte que celle de Gunnir, avec des dimensions de 190 x 124 x 39 mm pour un poids de 400 grammes ; elle sera donc parfaite pour une configuration mini ITX.

L’Arc A380 devient (partiellement) silencieuse

On retrouve un GPU ACM-G11 doté de 8 coeurs Xe, accompagné par 6 Go de mémoire GDDR6 (15,5 Gbps) sur un bus 96-bits. L’Arc A380 Challenger ITX 6GB OC bénéficie toutefois d’un overclocking d’usine, avec une fréquence de base du GPU de 2250 MHz, soit 250 MHz au delà de la fréquence de référence d’Intel. La carte utilise une interface PCI-Express 4.0 8x, même si son connecteur est physiquement en 16x, et possède des sorties HDMI 2.0b (x1) et DisplayPort 2.0 (x3).

Intel lancera progressivement ses cartes graphiques desktop Arc entre le 5 août et le 29 septembre

Le système de refroidissement est très simple avec nu radiateur en aluminium surmonté d’un unique ventilateur. ASRock a en outre implémenté un mode « 0 dB » qui comme son nom l’indique permet à cette carte de fonctionner de manière passive lorsque la charge de travail est faible. Enfin, un connecteur d’alimentation PCIe 8-pins est nécessaire au bon fonctionnement de la carte, tout comme chez Gunnir. L’Arc A380 Challenger ITX 6GB OC d’ASRock est commercialisée en Chine pour le moment à 190 dollars environ. Le constructeur étant plutôt bien implanté dans nos contrées, cela laisse la porte ouverte à une commercialisation de ce produit chez nous.

Source : ASRock (CN)