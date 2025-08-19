Assassin’s Creed Shadows est le jeu le plus vendu en 2025 en Europe

Assassin’s Creed Shadows s’impose comme le jeu le plus vendu en Europe parmi les nouveautés de 2025, avec plus de 5 millions de joueurs uniques en juillet, tout en restant derrière des titres établis comme EA Sports FC 25 dans le classement global.

Assassin’s Creed Shadows, sorti le 20 mars 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S, s’est rapidement imposé comme un succès commercial pour Ubisoft. Selon les données de Game Sales Data (GSD) relayées par The Game Business, le jeu est le titre le plus vendu en Europe parmi les nouveautés de l’année, devançant des concurrents comme Split-Fiction, Monster Hunter Wilds ou encore Kingdom Come: Deliverance II, avec Battlefield 6 en version bêta.

Dès sa sortie, le jeu a attiré plus d’un million de joueurs en une journée, puis trois millions en une semaine, avant d’atteindre les cinq millions de joueurs uniques en juillet 2025. Ces performances placent Assassin’s Creed Shadows en deuxième position du classement des revenus mondiaux en mars 2025, derrière Fortnite, et devant des titres établis comme EA Sports FC 25 ou Monster Hunter Wilds.

En France, le lancement est décrit comme « globalement réussi » par les enseignes spécialisées, même si les ventes physiques restent minoritaires face au numérique. Ubisoft mise sur ce titre pour relancer sa dynamique commerciale, dans un contexte où la franchise Assassin’s Creed reste un pilier de son catalogue.

Cependant, le jeu a connu des performances contrastées selon les marchés : si son accueil critique a été positif, ses ventes au Japon ont été jugées décevantes, rappelant que le succès d’un titre peut varier selon les régions.

Le classement des ventes en Europe reste dominé par des jeux sortis les années précédentes, comme EA Sports FC 25, Grand Theft Auto V ou Red Dead Redemption 2. Assassin’s Creed Shadows se distingue donc comme la meilleure nouveauté de 2025, mais devra affronter une fin d’année chargée, avec des sorties attendues comme EA Sports FC 26, Call of Duty ou Battlefield 6.