Grand Theft Auto V se montre en 8K avec du path tracing via Reshade

Bien équipé avec son PC armé d’une carte graphique GeForce RTX 3090 et d’un processeur Ryzen 9 3900X (12 cœurs / 24 threads), le dénommé Digital Dreams inonde sa chaîne YouTube de séquences montrant des jeux vidéo modifiés avec pléthore de mods. En avril, nous découvrions par The Witcher 3 en 4K avec plus de 50 mods ; en mai, Red Dead Redemption 2 en 8K/Ultra et ornementé de path tracing via Reshade ; pour ce mois de juin, c’est au tour d’un autre poids lourd du secteur de se présenter sous son plus bel aspect : Grand Theft Auto V.

Comme pour RDR 2, Digital Dreams a attifé le titre de Rockstar de path tracing via Reshade. Il a aussi appliqué des mods modifiant la circulation, les nuages, etc. Le résultat est illustré dans la vidéo en 8K ci-dessus.

Un jeu sorti en 2013 sur Xbox 360 et PS3

Rappelons que GTA V est initialement sorti en 2013 sur Xbox 360 et PS3, puis en 2014 sur PS4 et Xbox One et enfin 2015 sur PC. Depuis, il est le devenu le paradis des moddeurs ; même Intel l’utilise comme vitrine pour illustrer sa technologie d’IA « Enhancing Photorealism Enhancement ».

D’ailleurs, la route de GTA V n’est d’ailleurs pas prête de s’arrêter. En effet, il débaroulera sur Xbox Series X/S et PS5 le 11 novembre prochain sous la forme d’un Grand Theft Auto 5: Enhanced Edition. Ainsi, le soft de Rockstar aura accompagné, au moins, trois générations de consoles. Le trailer d’annonce est disponible ci-dessous. Autant dire que ceux qui attendent GTA VI risquent de devoir patienter encore quelques mois.

Source : DSOGaming